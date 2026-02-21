Osasuna - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid defiende el liderato de LaLiga este sábado en El Sadar, donde se enfrentará a un Osasuna que siempre tiene marcador en rojo la visita de los blancos. Los de Álvaro Arbeloa pasan por su mejor momento desde la llegada del técnico salmantino al banquillo blanco, con ocho triunfos consecutivos en LaLiga y tras dejar muy buenas sensaciones ante el Benfica el pasado martes en Lisboa. Y es que, tras la dura derrota ante el Celta de Vigo en el Bernabéu (0-2), con Xabi Alonso aún a los mandos, los blancos han sumado 24 puntos de 24 en la competición liguera. Alavés, Sevilla, Betis, Levante, Villarreal, Rayo, Valencia y Real Sociedad han sucumbió ante el Madrid en las últimas ocho jornadas.

La última victoria ante la Real Sociedad (4-1), junto a la derrota del Barça de Flick en Montilivi (2-1), han llevado al Madrid al liderato de LaLiga, con dos puntos de ventaja sobre el equipo azulgrana.

Pero esta sábado al Real Madrid le espera Osasuna, un equipo también en una dinámica muy positiva y que no pierde en Liga desde el pasado 10 de enero. Los de Alessio Lisci suman tres victorias (Oviedo, Rayo y Celta) y dos empates (Villarreal y Elche) en las últimas cinco jornadas.

Iker Benito y Boyomo son bajas en el cuadro navarro, que podría forman de inicio hoy con el siguiente once: Sergio Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Víctor Muñoz; Rubén García, Oroz y Budimir.

Por su parte, en el Real Madrid son bajas por lesión Militao y Bellingham. El único cambio respecto al equipo que salió de inicio en el Estadio da Luz ante el Benfica podría ser la entrada de Ceballos en lugar de Tchouaméni.

El once del Real Madrid podría ser el formado por Courtois en portería; defensa para Trent, Asencio, Huijsen y Carreras; centro del campo con Camavinga, Valverde, Güler y Ceballos; y en ataque, la dupla formada por Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Posibles onces del Osasuna - Real Madrid

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Víctor Muñoz; Rubén García, Oroz y Budimir.

Real Madrid: Courtois, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Ceballos; Vinícius Jr y Kylian Mbappé

Horario y dónde ver el Osasuna - Real Madrid de LaLiga EA Sports

El Osasuna - Real Madrid, partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 21 de febrero a las 18:30 horas en El Sadar.

El partido Osasuna - Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de LaLiga EA Sports.