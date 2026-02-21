Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga EA Sports

Osasuna - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver en directo el Osasuna - Real Madrid de la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

Valverde y Mbapp&eacute; celebran un gol en LaLiga con el Real Madrid

Valverde y Mbappé celebran un gol en LaLiga con el Real MadridReuters

Publicidad

El Real Madrid defiende el liderato de LaLiga este sábado en El Sadar, donde se enfrentará a un Osasuna que siempre tiene marcador en rojo la visita de los blancos. Los de Álvaro Arbeloa pasan por su mejor momento desde la llegada del técnico salmantino al banquillo blanco, con ocho triunfos consecutivos en LaLiga y tras dejar muy buenas sensaciones ante el Benfica el pasado martes en Lisboa. Y es que, tras la dura derrota ante el Celta de Vigo en el Bernabéu (0-2), con Xabi Alonso aún a los mandos, los blancos han sumado 24 puntos de 24 en la competición liguera. Alavés, Sevilla, Betis, Levante, Villarreal, Rayo, Valencia y Real Sociedad han sucumbió ante el Madrid en las últimas ocho jornadas.

La última victoria ante la Real Sociedad (4-1), junto a la derrota del Barça de Flick en Montilivi (2-1), han llevado al Madrid al liderato de LaLiga, con dos puntos de ventaja sobre el equipo azulgrana.

Pero esta sábado al Real Madrid le espera Osasuna, un equipo también en una dinámica muy positiva y que no pierde en Liga desde el pasado 10 de enero. Los de Alessio Lisci suman tres victorias (Oviedo, Rayo y Celta) y dos empates (Villarreal y Elche) en las últimas cinco jornadas.

Iker Benito y Boyomo son bajas en el cuadro navarro, que podría forman de inicio hoy con el siguiente once: Sergio Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Víctor Muñoz; Rubén García, Oroz y Budimir.

Por su parte, en el Real Madrid son bajas por lesión Militao y Bellingham. El único cambio respecto al equipo que salió de inicio en el Estadio da Luz ante el Benfica podría ser la entrada de Ceballos en lugar de Tchouaméni.

El once del Real Madrid podría ser el formado por Courtois en portería; defensa para Trent, Asencio, Huijsen y Carreras; centro del campo con Camavinga, Valverde, Güler y Ceballos; y en ataque, la dupla formada por Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Posibles onces del Osasuna - Real Madrid

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Víctor Muñoz; Rubén García, Oroz y Budimir.

Real Madrid: Courtois, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Ceballos; Vinícius Jr y Kylian Mbappé

Horario y dónde ver el Osasuna - Real Madrid de LaLiga EA Sports

El Osasuna - Real Madrid, partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 21 de febrero a las 18:30 horas en El Sadar.

El partido Osasuna - Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de LaLiga EA Sports.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Oriol Cardona se corona con un oro histórico en esquí de montaña en Milano Cortina 2026

Oriol Cardona sonríe con el oro colgado del cuello

Publicidad

Deportes

Valverde y Mbappé celebran un gol en LaLiga con el Real Madrid

Osasuna - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Alcaraz en el ATP 500 de Doha hoy

Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Cuándo es la final del ATP 500 de Doha, horario oficial y dónde ver el partido

El calvario de Lindsey Vonn tras su caída en los Juegos

El calvario de Lindsey Vonn no acaba: quinta operación de 6 horas con un "dolor difícil de controlar"

Arbeloa en rueda de prensa antes del duelo ante Osasuna
Real Madrid

Arbeloa contesta a Mourinho: "No podemos poner a Vinícius, la víctima, de provocador"

Alcaraz en el partido ante Rublev
Qatar Open

Alcaraz somete a Rublev y jugará su primera final del ATP 500 de Doha (7-6 y 6-4)

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, en una imagen de archivo
Tenis

Pablo Carreño, sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Igual que pasó con Toni y Rafa, llega un momento..."

El tenista asturiano repasa la actualidad del tenis y se pronuncia sobre la sorprendente ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

Finley Melville, atendido en el halfpipe de Livigno
JJOO Milano Cortina 2026

La brutal caída de Finley Melville en la clasificación del halfpipe esquí en Livigno

El esquiador neozelandés, uno de los favoritos al oro en esquí Halfpipe, sufrió una aparatosa caída por la que fue retirada en camilla. Primer parte médico tranquilizador: está "estable y consciente".

Christian Jidayi, en una fotografía de archivo con el Forlì FC

Hallan muerto en un bosque de Italia al exfutbolista Christian Jidayi

Kerstin Gurtner y Thomas Plamberberg

Thomas Plamberger, condenado a cinco meses de cárcel por dejar morir a su pareja en el Grossglockner

Karen Khachanov y Carlos Alcaraz se saludan en la red

La lapidaria frase de Karen Khachanov tras la batalla ante Carlos Alcaraz en Doha: "¿Nunca te cansas?"

Publicidad