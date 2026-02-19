Los famosos que aparecen en los papeles del caso Epstein

Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y niñas, pero que no habría cometido solo.

Casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio son algunos de los delitos que se están investigando y en esa lista de atrocidades hay muchísimos nombres de personas muy conocidas.

Andrés Mountbatten-Windsor

El príncipe Andrés ha sido detenido, justo el día de su cumpleaños. Hay imágenes en las que se le ve arrodillado sobre una mujer que está tendida en el suelo. En la documentación desclasificada se pueden ver comunicaciones que sitúan al exduque de York en la mansión de Epstein en Nueva York en fechas posteriores a 2010, año en el que aseguró haber roto toda relación con el magnate. Presuntamente el hermano del rey Carlos III podría haber participado en encuentros sexuales con mujeres jóvenes, algunas incluso menor de edad.

Elon Musk

En esos papeles se incluyen mails entre Epstein y el multimillonario tecnológico, Elon Musk, en los que se hablaba de posibles viajes. Musk ha asegurado que nunca visitó su isla privada. En noviembre de 2012, Musk escribió en un correo electrónico: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?". Musk aseguró que esos correos se han usado para manchar su nombre.

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos aparece mencionado cientos de veces aunque Trump siempre ha rechazado cualquier delito en relación con Epstein. Asegura que cortó el contacto con él hace mucho tiempo.

En un archivo desclasificado del FBI en los Epstein files aparece el nombre del rapero Jay-Z, esposo de Beyoncé. En el texto se recoge que una víctima habría sido sometida a abusos sexuales bajo sumisión química en las fiestas del millonario por parte del rapero Pusha T, Harvey Weinstein y Epstein. El nombre de Jay-Z aparece en un párrafo que dice: "Un hombre desconocido la secuestró de su casa y luego se despertó en presencia de Harvey Weinstein y Shawn Carter, nombre de Jay-Z, mientras Weinstein le había insertado los dedos".

Richard Branson

El propietario del grupo Virgin también aparece en multitud de ocasiones. Del 2013 hay una conversación en la que Epstein le agradece su hospitalidad a lo que Branson contesta que ha sido "agradable verlo" y añade: "Cuando estés por la zona, me encantaría verte. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!".

A través de un comunicado Virgin Group asegura que el "harén" citado hace referencia a tres adultos que venían con Epstein y defendió que el millonario ofreció una donación benéfica y que los Branson antes de aceptarla la investigaron conociendo entonces las graves acusaciones "Como resultado de lo que reveló la investigación, Virgin Unite no aceptó la donación, y Richard y Joan decidieron no volver a reunirse ni hablar con Epstein".

La princesa Mette-Marit

En la última tanda de papeles otro de los nombres que ha trascendido es el de la princesa heredera de Noruega. Al parecer ella se alojó en la casa de Epstein en Palm Beach durante cuatro noches en enero de 2013 mientras él no estaba.

En algunos mails que intercambiaron se lee como ella le dice "me estimulas el cerebro" y le pregunta "¿qué tienes que hacer además de verme?".

Woody Allen

La amistad de Woody Allen con Epstein era conocida. Los tres cenaban a menudo y se ofrecían apoyo en los momentos en los que fueron criticados en los medios.

El magnate ayudó a que Bechet Allen, hija del artista, entrase en el Bard College. El portavoz de Botstein, David Wade, dijo a Times que Epstein era "un mentiroso empedernido que aparentemente se atribuía el mérito de que el sol saliera cada día". Y añadió:"La solicitante mencionada en los correos electrónicos fue aceptada por sus propios méritos de admisión". También se indica que tanto Woody Allen como su esposa Soon-Yi Previn visitaron la Casa Blanca en la etapa de Obama gracias a la mediación del pederasta.

Zayn Malik, Emma Thompson, Penélope Cruz, Stevie Wonder y Roger Waters

En un correo de 2014 recogido en los archivos de Epstein aparecen otros famosos, algunos españoles, que han generado mucha expectación, sin embargo, es importante aclarar que no hay indicios ni acusaciones de conducta indebida ni de asociación criminal entre ellos y Eptein.

El correo en cuestión se lo envía Jewish News Syndicate (JNS), una especie de Newsletter a Jeffrey Epstein. E incluye un artículo en el que se enumeran figuras públicas que se han posicionado a favor de Palestina, por ello aparecen nombres como Zayn Malik, Emma Thompson, Penélope Cruz, Stevie Wonder y Roger Waters. Pero insistimos no hay evidencia que conecte a estas personas con las actividades ilícitas del millonario.

Ehud Barak

Numerosos correos demuestran que incluso después de que Epstein fuese condenado por delitos sexuales en 2008 mantuvo correspondencia con el exprimer ministro israelí Ehud Barak. Este reconoce que hablaban, pero rechaza haber participado en ningún comportamiento o fiesta inapropiado.

Sergey Brin

Sergey Brin, uno de los hombres más ricos del mundo, cofundador de Google aparece en documentos que acreditarían que cenó con Epstein en su isla privada.

Bill Gates

Habría dos correos de 2013 que parecen estar escritos por Epstein, pero que no se tiene claro si son auténticos y tampoco si llegaron a enviarse a Bill Gates.