Real Madrid - Levante, en directo: ¡los de Arbeloa, sin ocasiones claras! (0-0)

Es la hora del Bernabéu... Después del grave tropiezo y consecuente eliminación ante el Albacete en octavos de final de Copa del Rey, Arbeloa, y especialmente los jugadores, se someterán al juicio de una afición hastiada de la actitud y el rumbo del equipo. Se espera pitada en el feudo blanco, pero la incógnita está en el recibimiento del público a determinados jugadores. Florentino Pérez también podría estar en el ojo de las críticas.

Tras perder la final de la Supercopa de España y ya eliminados de Copa, a los merengues solo les queda aferrarse a la Liga y a la Champions. En la competición doméstica son segundos a cuatro puntos del Barça, que esta jornada afronta un partido complicado en Anoeta ante la Real. Si el Madrid consigue recortar distancias este fin de semana, 'lloverá' menos en la capital... El Levante, a su vez, es penúltimo con 14 puntos, aunque 10 de ellos los ha sumado casualmente fuera de casa (11 de 30).

El Madrid no contará con Arnold, Brahim, Militao, Lunin, Mendy, Rodrygo y Rüdiger; mientras que en los granotas las ausencias son Elgezabal, Brugué, Pampín, Oriol Rey, Matías Moreno y Víctor García.

Onces OFICIALES del Real Madrid-Levante

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Mbappé y Gonzalo.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor, Pablo Martínez, Tunde, Carlos Álvarez; Etta Eyong e Ivan Romero.

¡Sigue en directo el partido de hoy!

El Real Madrid-Levante de la jornada 20 podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la previa, las alineaciones, la última hora y el resultado del partido de hoy.

