Real Madrid - Levante, en directo: ¡los de Arbeloa, sin ocasiones claras! (0-0)
Arbeloa se estrena en Liga tras su batacazo ante el Albacete el pasado miércoles ¿Dictará sentencia el Bernabéu? Sigue en directo el Real Madrid-Levante de hoy.
Es la hora del Bernabéu... Después del grave tropiezo y consecuente eliminación ante el Albacete en octavos de final de Copa del Rey, Arbeloa, y especialmente los jugadores, se someterán al juicio de una afición hastiada de la actitud y el rumbo del equipo. Se espera pitada en el feudo blanco, pero la incógnita está en el recibimiento del público a determinados jugadores. Florentino Pérez también podría estar en el ojo de las críticas.
Tras perder la final de la Supercopa de España y ya eliminados de Copa, a los merengues solo les queda aferrarse a la Liga y a la Champions. En la competición doméstica son segundos a cuatro puntos del Barça, que esta jornada afronta un partido complicado en Anoeta ante la Real. Si el Madrid consigue recortar distancias este fin de semana, 'lloverá' menos en la capital... El Levante, a su vez, es penúltimo con 14 puntos, aunque 10 de ellos los ha sumado casualmente fuera de casa (11 de 30).
El Madrid no contará con Arnold, Brahim, Militao, Lunin, Mendy, Rodrygo y Rüdiger; mientras que en los granotas las ausencias son Elgezabal, Brugué, Pampín, Oriol Rey, Matías Moreno y Víctor García.
Onces OFICIALES del Real Madrid-Levante
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Mbappé y Gonzalo.
- Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor, Pablo Martínez, Tunde, Carlos Álvarez; Etta Eyong e Ivan Romero.
¡Sigue en directo el partido de hoy!
El Real Madrid-Levante de la jornada 20 podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la previa, las alineaciones, la última hora y el resultado del partido de hoy.
¡Se le va a Mbappé!
Gran pase de Asencio pero el remate de Mbappé de primeras no es certero... La más clara de los blancos en esta primera parte.
¡Amarilla a Tchouaméni... que se perderá el partido ante el Villarreal!
Llega tarde y entrando de forma muy desproporcionada... Lo que le faltaba al Madrid, el mejor jugador del mediocampo no estará ante el Villarreal en el próximo partido liguero. Vinicius también está apercibido.
¡30 minutos... dominio... y nada más!
Lo intenta y lo intenta el equipo de Arbeloa, pero de momento, ni un solo tiro a puerta. El dominio es absoluto, pero no hay peligro para la portería granota.
Min 24. Real Madrid - Levante: 0-0
¡¡Vaya pérdida de Bellingham!! Error del inglés en un pase fácil y el Levante aprovecha para montar una contra peligrosísima. El Bernabéu sigue pitando a Jude y Vinicius, los claros señalados por la afición.
¡Amarilla a Vencedor!
La primera del partido se la lleva un jugador del Levante. Pasamos los primeros 15 minutos sin ocasiones en ninguna de las dos áreas.
¡Falta peligrosísima para el Levante!
Bellingham se pasa de frenada y llega una ocasión clarísima para el Levante. La falta está justo al borde del área de Courtois.
Min 10. Real Madrid - Levante: 0-0
Dominio total del Madrid, aunque de momento sin ocasiones. Veremos si los pitos van cesando a medida que llega el peligro a la portería visitante.
"¡Florentino, dimisión!"
Y los cánticos no se quedan solo en los jugadores... Parte de la afición grita "¡Florentino, dimisión!"... Inaudito. Está caliente el Bernabéu.
¡Vinicius y Bellingham, muy señalados!
Cada vez que entran en contacto con el balón el Bernabéu reacciona con sonoros pitos. También Arbeloa cuando ha sido enfocado por la cámara principal. El Bernabéu ha hablado como hacía tiempo que no se veía. Veremos si reaccionan los jugadores en un día absolutamente fundamental en todos los sentidos... El Madrid necesita ganar, y hacerlo bien en cuando a resultado y fútbol.
¡¡PITADA ATRONADORA!!
¡Tras la megafonía ha llegado una pitada atronadora en el Bernabéu! Hacía tiempo que no se veía a la afición tan enfadada. Han pitado a prácticamente todos los jugadores, aunque algunos como Bellingham y Vinicius son los grandes señalados. ¡EL PARTIDO YA HA EMPEZADO!
¡Se han escuchado varias pitadas a los jugadores!
Cuando salieron a calentar y cuando se fueron, la reacción del público fue de pitar a sus jugadores antes del partido de hoy ante el Levante. No obstante, puede que todavía quede lo peor, y seguramente será cuando salten los 22 protagonistas al césped, aunque se espera también que la megafonía y el himno suenen más fuerte que nunca...
Mbappé vuelve a su territorio
El delantero francés ha marcado 18 goles en lo que llevamos de Liga, cifras con las que domina la tabla goleadora en la Liga Española. Por detrás, con 11 dianas están Ferran Torres y Muriqi. El segundo máximo anotador de los blancos en Liga es Vinicius con cinco. En el Levante, por su parte, Etta Eyong es la referencia arriba con seis tantos.
"Es un partido importantísimo", dice Butragueño antes del Real Madrid-Levante
"Partido importantísimo... tenemos que ganar, los jugadores son conscientes de la importancia el partido...", dice el Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid ¡Quedan 30 minutos para que arranque el partido en la capital! El segundo contra el penúltimo, la diferencia es enorme en cuanto a clasificación y a calidad de las plantillas, pero en el fútbol, y más en el estado actual de los blancos, todo puede pasar.
¡Bajas y lesionados!
En el Real Madrid no estarán Arnold, Brahim, Militao, Lunin, Mendy, Rodrygo y Rüdiger; mientras que en el equipo granota las ausencias son Elgezabal, Brugué, Pampín, Oriol Rey, Matías Moreno y Víctor García.
¡Muy atentos al recibimiento del Santiago Bernabéu!
En unos minutos saldrán a calentar los porteros del Real Madrid, en ese momento, y especialmente cuando sea el turno del resto de jugadores, palparemos el ambiente que se respira hoy en el feudo blanco. Recordamos que se enfrentan al Levante pero el próximo miércoles recibirán al Mónaco en la vuelta a la Champions League.
¡¡ONCE del LEVANTE!!
¡Así sale Luís Castro para enfrentarse a un Real Madrid tremendamente dolido tras la eliminación copera! Es un arma de doble filo para cualquier equipo visitar al Madrid en estas circunstancias. Lo bueno es que se medirán a un equipo que atraviesa una de sus peores crisis de la última década, pero a la vez, en un día como hoy, se supone que la plantilla madridista saldrá a morder tras el batacazo del miércoles.
🔵🔴 11: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez; Etta Eyong, Carlos Álvarez, Losada; e Iván Romero.
¡Mbappé y Gonzalo, titulares!
Parece que el joven delantero de la cantera va haciéndose hueco en el once del Real Madrid. Fue titular ante Albacete, marcó un golazo de cabeza (2-2) y prácticamente va a gol por partido. Mbappé, a su vez, fue suplente el pasado miércoles y apenas disputó 15 minutos en la final de Supercopa ante el Barça. Vinicius les acompañará arriba, Valverde vuelve a la banda derecha y el centro del campo lo completan Camavinga, Tchoauméni y Bellingham. No hay sorpresas en el resto de la defensa: Huijsen y Asencio centrales con Carreras en la izquierda.
Y hoy, además... ¡es el cumple de Álvaro Arbeloa!
Vaya día para cumplir años... El nuevo entrenador del Real Madrid cumple este sábado 43 años, el día en el que debuta en Liga como técnico blanco y en el que, además, podría vivir una sonora pitada de la afición, aunque todo apunta a que él no será el foco de las críticas al ser nombrado entrenador el pasado lunes, entrenar por primera vez el martes y estrenarse (con derrota) ante el Albacete el miércoles. Hoy, claro está, no se contempla un pinchazo de los blancos ante el penúltimo clasificado, pero si se da podrían desencadenarse consecuencias peores en el club. Quién sabe lo que ocurriría...
¡¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!!
¡Ya tenemos la primera alineación de Arbeloa en LaLiga! Mbappé y Gonzalo, titulares; Rodrygo, suplente.
⚪ 11: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Mbappé y Gonzalo.
Real Madrid - Levante, en directo: alineaciones, resultado y última hora del partido de hoy de LaLiga
¡Muy buenos días... ya tardes de sábado y bienvenidos a la narración en DIRECTO del Real Madrid-Levante de la jornada 20! ¡Partido con MUCHÍSIMO MORBO en el Santiago Bernabéu! Se espera una sonora pitada de la afición a los jugadores y quien sabe si a Arbeloa... y a Florentino Pérez. La eliminación ante el Albacete del pasado miércoles hizo muchísimo daño a la parroquia merengue, que está viviendo uno de los peores momentos de los últimos años...
¡Vamos ya con la previa y en nada llegarán las alineaciones oficiales! Veremos si sorprende el primer once de Arbeloa en Liga... ¡ARRANCAMOOOS!
