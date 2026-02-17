Champions League
Benfica vs Real Madrid, fútbol en directo: Partido, goles y resultado de ida de playoffs de la Champions League (0-0)
Sigue el partido entre Benfica y Real Madrid y consulta todos los goles de la primera parte del partido de fútbol de ida de playoffs de la Champions League en directo. RESULTADO BENFICA - REAL MADRID: 0-0
Min. 37. Benfica - Real Madrid: 0-0
Rafa Silva se hace daño tras un balón dividido ante Tchouameni y se arma una pequeña tangana con Vini y Prestianni a la cabeza.
Min. 34. Benfica - Real Madrid: 0-0
Vinícius busca más posiciones de delantero centro y a veces Mbappé se tira a la derecha. Y es que falta chispa en ataque.
Min. 30. Un partido muy distinto hoy en Da Luz
Benfica - Real Madrid: 0-0. Los de Arbeloa no están dando tantas facilidades como la última vez en Lisboa. Apretaditos, recuperando balones y teniendo la posesión.
Min. 28. Benfica - Real Madrid: 0-0
No para de recuperar balones Tchouameni, qué trabajazo del francés.
Min. 25. Benfica - Real Madrid: 0-0
Ahora Mbappé se juega el disparo desde lejos. No parece al cien por cien Kylian.
Min. 24. ¡INCREÍBLE PARADA DE COURTOIS!
Benfica - Real Madrid: 0-0. ¡Tirazo de Aursnes en la frontal que sale desviado y el belga que rectifica para sacar una mano durísima abajo!
Min. 22. Trent se atreve con una ruleta en el área...
Benfica - Real Madrid: 0-0. El lateral inglés se está viniendo arriba en los últimos partidos.
Min. 21. Benfica - Real Madrid: 0-0
Pedían amarilla para Camavinga por una falta táctica. Letexier dice que sigan.
Min. 20. ¡LA TUVO VINÍCIUS!
Benfica - Real Madrid: 0-0. Magnífico Trent por la derecha y el brasileño se revuelve dentro del área... aunque su tiro se fue demasiado cruzado. Primer gran aviso de los de Arbeloa.
Min. 17. Benfica - Real Madrid: 0-0
Tiro durísimo de Arda Güler... pero muy centrado para Trubin.
Min. 16. Benfica - Real Madrid: 0-0
Tiro de Dedic sin problemas para Courtois ahora. Presionan muy arriba ahora los de Mourinho. Qué libreto tiene el luso.
Min. 15. Camavinga pendiente de ayudar a Carreras
Benfica - Real Madrid: 0-0. Muchas coberturas para frenar a Prestianni en la derecha.
Min. 10. Buen tiro de Mbappé que atrapa Trubin
Benfica - Real Madrid: 0-0. Primer ataque blanco, aunque demasiado estático. Detuvo en dos tiempos el meta del Benfica; qué rápido armó el disparo Kylian.
Min. 9. Benfica - Real Madrid: 0-0
Fede, Tchouameni y Camavinga se juntan para cortar las contras... está muy presente el último 4-2 en estos primeros compases.
Min. 4. Benfica - Real Madrid: 0-0
¡La saca Rudiger en el área chica! Apretando Prestianni en banda derecha... ya fue un dolor de cabeza en fase liga.
Min. 1. ¡ARRAAAANCA EL PARTIDO EN LISBOA!
Arbitra Letexier con Brisard en el VAR. Balón para los locales. Arrancan por fin las elimiantorias de la Chamions League.
¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAAAAMPIONS!
Fede Valverde, capitán blanco; Otamendi, capitán del Benfica. Espectacular tifo con un águila en las gradas: 'ATÉ AO FIM' ('Hasta el final').
¡Ambientazo en Da Luz! Precioso himno del Benfica a capela
Choque de gigantes en Lisboa. A punto de saltar al campo Benfica y Real Madrid.
Recordamos las alineaciones del Benfica - Real Madrid hoy
- BENFICA: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Prestianni; Rafa Silva y Pavlidis.
- REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
Arbeloa: "Nuestro objetivo no es vengarnos del Benfica"
"El Benfica estará muy bien mañana y debemos estar preparados. Tienen un líder increíble que les dice cómo jugar, y ese es su entrenador. Nuestro objetivo no es vengarnos del Benfica, nuestro objetivo es ganar la Champions League, y vencer al Benfica es un paso en esa dirección".
Mourinho: "Están heridos. Y un rey herido es peligroso"
"Están [el Madrid] heridos. Y un rey herido es peligroso. Jugaremos el partido de ida con cabeza, con ambición y confianza. Sabemos lo que le hicimos a los reyes de la Champions League. ¡Esta vez Anatoliy Trubin no nos ayudará en ataque! Estoy muy acostumbrado a este tipo de eliminatorias, lo he hecho toda mi vida. La gente suele pensar que se necesita un resultado determinado en el partido de ida por tal o cual motivo. Yo digo que no hay un resultado definitivo".
Historial equilibrado entre dos gigantes europeos
El Benfica solo ha sido eliminado tres veces en sus últimos 11 cruces europeos a doble partido y es uno de los pocos clubes con balance positivo ante el Real Madrid. Los blancos, por su parte, han superado 10 de sus últimas 12 eliminatorias en Champions.
Cabezazo histórico de Trubin en el descuento
Las 'Águilas' sellaron su pase a los playoffs con un gol del portero Anatoliy Trubin en el minuto 98. En la fase de liga anotaron 10 goles, cuatro de ellos ante el Madrid.
Y ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL BENFICA HOY ANTE EL MADRID
¡11 oficial de Mourinho ante su exequipo! Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa, Schjelderup; y Pavlidis.
Mourinho advierte: velocidad y confianza en el plan
El Benfica llega con cinco partidos sin perder y convencido de su fórmula para hacer daño: atacar los espacios con Schjelderup y Prestianni. En liga es tercero, pero en Europa ha mostrado su mejor versión.
Mbappé regresa al 11 en detrimento de Gonzalo
El delantero francés, máximo goleador del torneo con 13 tantos, será titular tras descansar ante la Real. Ocupará el lugar de Gonzalo.
Arbeloa no podrá contar con Bellingham, Rodrygo, Militao ni Raúl Asencio. ¿Qué os parece la alineación?
ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY EN LISBOA
¡Ya tenemos el 11 de Arbeloa ante el Benfica! Salen los blancos con Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
Europa, la prueba definitiva del nuevo orden
El equipo ha ganado solidez, pero la Champions será el verdadero examen. Da Luz es también un estadio especial para el club blanco, donde levantó la décima Copa de Europa en 2014 con el gol de Sergio Ramos en el minuto 93.
Todo listo en Lisboa para otra gran noche de Champions League
Reacción blanca con tres victorias consecutivas
Desde aquella noche, el Madrid ha encadenado tres triunfos y solo ha encajado dos goles. El último, un 4-1 ante la Real Sociedad con doblete de penalti de Vinícius, refuerza la sensación de mejora.
Courtois evitó un castigo mayor en el último precedente
Aunque el Benfica solo tuvo un 33% de posesión, disparó 12 veces a puerta por 6 del Madrid y generó ocho grandes ocasiones. Courtois sostuvo al equipo con siete paradas, pero la derrota sacó a los blancos del top 8 y les abocó al playoff.
El 4-2 en Lisboa, una herida aún reciente
La derrota ante el Benfica, unida a la eliminación copera en Albacete, marcó uno de los puntos más bajos del curso para el equipo de Álvaro Arbeloa. Los portugueses superaron al Madrid en ocasiones, intensidad y eficacia.
Benfica - Real Madrid en directo: Partido de playoff de Champions League hoy | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Benfica y Real Madrid en directo! El partido de ida del playoff de la Champions League enfrenta de nuevo a portugueses y españoles.El Real Madrid visita hoy martes al SL Benfica en la ida de los playoffs de la Champions 2025-26. Menos de un mes después del 4-2 encajado en Lisboa, los blancos vuelven al escenario de su último gran tropiezo europeo con la intención de cambiar la dinámica.
¡Sigue el Benfica-Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo! ¡Gracias por acompañarnos!
