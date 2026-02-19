Chilavert carga contra Mbappé tras lo ocurrido entre Prestianni y Vinícius: "Habla de valores y él vive con un travesti"

José Luis Chilavert ha entrado de pleno en la enorme polémica que se generó por lo ocurrido en el Benfica - Real Madrid del pasado martes y que estuvo ocho minutos parado después de que Vinícius denunciara al árbitro François Letexier un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo.

El máximo organismo del fútbol europeo designaba este miércoles un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones, mientras que Gianluca Prestianni negaba esos supuestos insultos racistas y el Benfica salía en defensa del futbolista argentino. Uno de los jugadores que más claro habló sobre lo ocurrido en el Estadio da Luz fue Kylian Mbappé, quien aseguró que Prestianni llamó "mono" en cinco ocasiones al delantero brasileño del Real Madrid.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", apuntó el futbolista parisino.

"No merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Pero a ver lo que va a pasar, no soy el chico que toma las decisiones. Vamos a ver y dejar a la UEFA, que intenta siempre hacer cosas. No puedo decir que la UEFA no haga nada, la UEFA intenta hacer cosas, pero ahora hubo un caso grave y espero que se vayan a hacer las cosas correctas", señaló el jugador francés en zona mixta.

En este contexto y la cona UEFA investigando lo ocurrido en Lisboa, José Luis Chilavert ha irrumpido en escena con unas declaraciones muy polémicas. El exportero paraguayo, conocido por no morderse la lengua al dar su opinión, ha salido en defensa de Gianluca Prestianni y sosteien que fue Vinícius quien insultó el primero.

"Me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice 'cagón'. El primer insulto vino del lado de el jugador de piel negra", señaló Chilavert en Radio Rivadavia.

El exportero de San Lorenzo, Real Zaragoza, Vélez Sarsfield y Peñarol, entro otros clubes, cargó también contra Mbappé.

"¿Quién viene y se solidariza con Vinícius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso y él vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Para eso hay una mujer. Lo mejor que se puede tener al lado es una mujer", opina Chilavert.

"Lo tienen que proteger. ¿Por qué van a sancionar a Prestianni?"

Sobre si se debe sancionar a Prestianni, el exportero paraguayo de 60 años sostiene que si es sancionado sería poner a la colectividad gay y lesbiana como "ejemplo a seguir.

"Lo tienen que proteger. ¿Por qué van a sancionar a Prestianni? Si lo sancionan, dan lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo, el fútbol está amariconado", apunta Chilavert.

"El problema es muy profundo: el mundo que se vive hoy en día tiene poca memoria. Hubo un partido entre Brasil y España en el que una cámara de Netflix estaba filmando a Vinicius y él dijo llorando que le gustaría un fútbol en el que los negros puedan vivir mejor. Él mismo estaba discriminando. ¿Quiere que los blancos vivamos mal?", concluye José Luis Chilavert.