Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Cuándo es la final del ATP 500 de Doha, horario oficial y dónde ver el partido
El murciano disputa por primera vez la final del Qatar Open. Consulta aquí todo sobre el partido ante Fils.
Carlos Alcaraz sigue intratable en 2026. Después de ganar por primera vez el Open de Australia, el número 1 del mundo se ha plantado en la final del ATP 500 de Doha también por vez primera en su carrera. En semifinales ha ganado por 7-6 y 6-4 a Andrey Rublev, vigente campeón del torneo, firmando así la undécima victoria consecutiva de la temporada.
Su rival por el título es Arthur Fils, número 40 del mundo. Se deshizo por 6-4 y 7-6 de Jakub Mensik, que a su vez venía de tumbar al mismísimo a Jannik Sinner. El francés ha vuelto a su mejor nivel de la mano de Goran Ivanisevic. El cara a cara entre ambos tenistas es favorable al de El Palmar, que ha ganado los dos partidos en los que se han medido hasta la fecha.
Horario oficial del Alcaraz - Fils en Qatar
Carlos Alcaraz disputa la gran final del ATP 500 de Doha ante Arthur Fils este sábado 21 de febrero sobre las 19:00 hora peninsular española. El encuentro se juega en el Khalifa International Complex y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes.
