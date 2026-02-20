Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Qatar Open

Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Cuándo es la final del ATP 500 de Doha, horario oficial y dónde ver el partido

El murciano disputa por primera vez la final del Qatar Open. Consulta aquí todo sobre el partido ante Fils.

Alcaraz en el ATP 500 de Doha hoy

Alcaraz en el ATP 500 de Doha hoyEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz sigue intratable en 2026. Después de ganar por primera vez el Open de Australia, el número 1 del mundo se ha plantado en la final del ATP 500 de Doha también por vez primera en su carrera. En semifinales ha ganado por 7-6 y 6-4 a Andrey Rublev, vigente campeón del torneo, firmando así la undécima victoria consecutiva de la temporada.

Su rival por el título es Arthur Fils, número 40 del mundo. Se deshizo por 6-4 y 7-6 de Jakub Mensik, que a su vez venía de tumbar al mismísimo a Jannik Sinner. El francés ha vuelto a su mejor nivel de la mano de Goran Ivanisevic. El cara a cara entre ambos tenistas es favorable al de El Palmar, que ha ganado los dos partidos en los que se han medido hasta la fecha.

Horario oficial del Alcaraz - Fils en Qatar

Carlos Alcaraz disputa la gran final del ATP 500 de Doha ante Arthur Fils este sábado 21 de febrero sobre las 19:00 hora peninsular española. El encuentro se juega en el Khalifa International Complex y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La lapidaria frase de Karen Khachanov tras la batalla ante Carlos Alcaraz en Doha: "¿Nunca te cansas?"

Karen Khachanov y Carlos Alcaraz se saludan en la red

Publicidad

Deportes

Alcaraz en el ATP 500 de Doha hoy

Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Cuándo es la final del ATP 500 de Doha, horario oficial y dónde ver el partido

El calvario de Lindsey Vonn tras su caída en los Juegos

El calvario de Lindsey Vonn no acaba: quinta operación de 6 horas con un "dolor difícil de controlar"

Arbeloa en rueda de prensa antes del duelo ante Osasuna

Arbeloa contesta a Mourinho: "No podemos poner a Vinícius, la víctima, de provocador"

Alcaraz en el partido ante Rublev
Qatar Open

Alcaraz somete a Rublev y jugará su primera final del ATP 500 de Doha (7-6 y 6-4)

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, en una imagen de archivo
Tenis

Pablo Carreño, sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Igual que pasó con Toni y Rafa, llega un momento..."

Finley Melville, atendido en el halfpipe de Livigno
JJOO Milano Cortina 2026

La brutal caída de Finley Melville en la clasificación del halfpipe esquí en Livigno

El esquiador neozelandés, uno de los favoritos al oro en esquí Halfpipe, sufrió una aparatosa caída por la que fue retirada en camilla. Primer parte médico tranquilizador: está "estable y consciente".

Christian Jidayi, en una fotografía de archivo con el Forlì FC
Italia

Hallan muerto en un bosque de Italia al exfutbolista Christian Jidayi

Los Carabinieri investigan las causas y circunstancias de la muerte del exfutbolista de 38 años, cuyo cuerpo fue hallado en un bosque de pinos de Lido Adriano, en Ravenna (Italia).

Kerstin Gurtner y Thomas Plamberberg

Thomas Plamberger, condenado a cinco meses de cárcel por dejar morir a su pareja en el Grossglockner

Karen Khachanov y Carlos Alcaraz se saludan en la red

La lapidaria frase de Karen Khachanov tras la batalla ante Carlos Alcaraz en Doha: "¿Nunca te cansas?"

Sinner y Mensik se saludan en la red tras la victoria del checo en Doha

Jannik Sinner sucumbe ante Mensik y ya admite su crisis: "Estoy pasando por un pequeño bajón"

Publicidad