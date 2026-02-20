Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Cuándo es la final del ATP 500 de Doha, horario oficial y dónde ver el partido

Carlos Alcaraz sigue intratable en 2026. Después de ganar por primera vez el Open de Australia, el número 1 del mundo se ha plantado en la final del ATP 500 de Doha también por vez primera en su carrera. En semifinales ha ganado por 7-6 y 6-4 a Andrey Rublev, vigente campeón del torneo, firmando así la undécima victoria consecutiva de la temporada.

Su rival por el título es Arthur Fils, número 40 del mundo. Se deshizo por 6-4 y 7-6 de Jakub Mensik, que a su vez venía de tumbar al mismísimo a Jannik Sinner. El francés ha vuelto a su mejor nivel de la mano de Goran Ivanisevic. El cara a cara entre ambos tenistas es favorable al de El Palmar, que ha ganado los dos partidos en los que se han medido hasta la fecha.

Horario oficial del Alcaraz - Fils en Qatar

Carlos Alcaraz disputa la gran final del ATP 500 de Doha ante Arthur Fils este sábado 21 de febrero sobre las 19:00 hora peninsular española. El encuentro se juega en el Khalifa International Complex y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes.

