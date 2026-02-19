Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
DENUNCIA AL DAO

Moncloa cierra filas en torno a Marlaska mientras la oposición le tacha de "incompetente"

Marlaska es el ministro peor valorado, según el CIS, y el segundo más reprobado, después de Óscar Puente. En Moncloa, de todos modos, siguen apoyándole sin fisuras mientras el PP eleva el tono.

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

En Moncloa, pese a las críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la denuncia por la presunta agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, mantienen su apoyo firme hacia

Marlaska.

El mismo jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se pronunció ayer desde Nueva Delhi en defensa de la gestión de Grande-Marlaska, quien tenía a González como mano derecha. Sánchez consideró que el ministro actuó "con empatía, contundencia y coherencia", desde que se conoció el caso el pasado martes. Y mantuvo que en Moncloa se desconocían los hechos pese a su gravedad y a la querella presentada.

El apoyo en Moncloa es absoluto. Defienden que ha actuado "bien" y "rápido", y creen que se está poniendo a Marlaska en la diana sin motivo, y que las acusaciones hacia él no tienen fundamento. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguraba este jueves que "la reacción del Gobierno ha sido inmediata". Y aprovechan también para lanzarle un mensaje al Partido Popular: "En este tipo de casos, lecciones las justas".

Los populares cargan contra Marlaska

Desde la oposición, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, ha subido el tono sobre el ministro. "Si no lo sabía es un verdadero incompetente", ha afirmado, insistiendo en que Marlaska debe apartarse del cargo. El presidente del PP también ha hecho referencia a las informaciones que apuntan a que el comisario Óscar San Juan, asesor cercano del DAO, habría intentado que la presunta víctima retirara la denuncia. "Cuesta mucho creer que Marlaska no conociese lo que hacía el número uno y el número dos de su policía, llevando casi ocho años en el Ministerio", ha sentenciado.

Según Feijóo, si el titular de Interior no sabía "de quién se rodea o qué hacen con los que se rodea desde hace meses", su continuidad en el cargo es "incompatible" con la responsabilidad política que ostenta. "Habrá que ver si conocía los hechos o no. Cada uno tiene su propia interpretación, pero los hechos son incuestionables", ha rematado.

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha afirmado que si Marlaska conocía los hechos y los ocultó, "con su dimisión no sería bastante" y debería ser la Justicia la que le exigiera responsabilidades. También ha calificado de "valiente" a la presunta víctima por denunciar a un superior jerárquico y ha considerado "repugnante e imperdonable" la presunta agresión.

