Así está el cuadro final de la Champions League y los posibles cruces de octavos de final

Analizamos los posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético en los octavos de final de la Champions League.

El cuadro final de la Champions League 2025 - 2026

El cuadro final de la Champions League 2025 - 2026Efe

Tras la disputa de los partidos de ida de los playoffs de la Champions League, se puede comenzar a vislumbrar cómo pueden quedar los octavos de final de la máxima competición de clubes del mundo. Ocho equipos ya tienen garantizada su plaza en la roda de 1/8 de final: Arsenal (1º), Bayern (2º), Liverpool (3º), Tottenham (4º), Barcelona (5º), Chelsea (6º), Sporting de Portugal (7º) y Manchester City (8º).

A falta de los partido de vuelta de los playoffs, los días 24 y 25 de febrero, hay algunos equipos que han dado un paso adelante para estar en el sorteo del próximo viernes 27 de febrero en Nyon. El Newcastle está virtualmente clasificado tras golear a domicilio (1-6) al Qarabag; mientras que el PSG ganó al Mónaco en el Estadio Luis II (2-3) y salvo hecatombe el próximo miércoles en el Parque de los Príncipes, estará en los octavos de final. Ingleses y franceses, si certifican su pase a octavos de final, son los posibles rivales de Barcelona y Chelsea en los octavos de final. Es decir, que a los de Hansi Flick les espera un temible duelo en la ronda de octavos.

Por su parte, el Real Madrid se impuso (0-1) al Benfica en el Estadio da Luz y encaminó su clasificación para los octavos de final. Si los de Arbeloa completan el trabajo el próximo miércoles en el Bernabéu, el cruce que les espera sería contra Sporting o Manchester City. El sorteo determinaría, en este caso, un duelo temible ante el City de Guardiola o una eliminatoria de 1/8, en principio más sencilla, ante el Sporting.

El Atlético de Madrid empató en su vista a Brujas (3-3) y deberá resolver su eliminatoria de los playoffs el próximo martes en el Metropolitano. En caso de lograr el pase a octavos de final, a los de Simeone les espera una eliminatoria de 1/8 de final ante Liverpool o Tottenham.

Resultados de ida de los playoffs de la Champions League

- Mónaco vs PSG (2-3)

- Galatasaray vs Juventus (5-2)

- Benfica vs Real Madrid (0-1)

- Borussia Dortmund vs Atalanta (2-0)

- Qarabag vs Newcastle (1-6)

- Brujas vs Atlético de Madrid (3-3)

- Bodo/Glimt vs Inter de Milán (3-1)

- Olympiacos vs Bayer Leverkusen (0-2)

Partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League

Martes 24 de febrero

Atlético de Madrid - Brujas (18:45 horas)

Bayer Leverkusen - Olympiacos (21:00 horas)

Newcastle - Qarabag (21:00 horas)

Inter de Milán - Bodo/Glimt (21:00 horas)

Miércoles 25 de febrero

Atalanta - Borussia Dortmund (18:45 horas)

Real Madrid - Benfica (21:00 horas)

PSG - Mónaco (21:00 horas)

Juventus - Galatasaray (21:00 horas)

Posibles cruces de octavos de final de la Champions League

- Barcelona y Chelsea ante los ganadores del Mónaco vs PSG y Qarabag vs Newcastle.

- Liverpool y Tottenham ante los ganadores del Galatasaray vs Juventus y Brujas vs Atlético de Madrid.

- Sporting y Manchester City ante los ganadores del Benfica vs Real Madrid y Bodo/Glimt vs Inter.

- Arsenal y Bayern ante los ganadores de Borussia Dortmund vs Atalanta y Olympiacos vs Bayer Leverkusen.

