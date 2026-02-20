Pablo Carreño, sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Igual que pasó con Toni y Rafa, llega un momento..."

Pablo Carreño Busta, actual 123º de la ATP, ha concedido una entrevista al diario AS, justo el mismo día que se despedía del ATP 500 de Doha tras perder ante Quentin Hayls (6-4, 5-7 y 3-6). También perdía en el dobles masculino, junto a Bennani, frente a los franceses Hayls y Herbert (2-6 y 0-6). El tenista asturiano ha charlado con el periodista Nacho Albarrán y ha ofrecido su opinión sobre la sorprendente ruptura del pasado mes de diciembre entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

"Como a todo el mundo, me pareció inesperado, algo que no pensabas que pudiera pasar. Sí que a lo mejor, a la larga, igual que pasó con Toni y Rafa, llega un momento en el que son muchos años. Es una relación muy cercana porque compartes muchísimo tiempo con el jugador o con el entrenador, y eso se desgasta. Pero no sé exactamente qué ha llevado a tomar la decisión a Carlos o a su equipo, ni qué ha llevado a Juan Carlos a aceptar unas condiciones o no", señala Pablo Carreño en la entrevista con el diario AS.

El tenista de 34 años, natural de Gijón, resalta el trabajo realizado por Juan Carlos Ferrero con Carlos Alcaraz en los últimos años.

"Juan Carlos ha hecho un grandísimo trabajo con Carlos: lo ha llevado desde muy jovencito, en la etapa más difícil, cuando más opciones hay de no seguir el camino. Creo que hay que felicitar a Juan Carlos por todo el trabajo que ha hecho. Carlos es muy joven, pero ya tiene edad para tomar sus propias decisiones. Y se echará de menos a Juan Carlos en el circuito. Yo por lo menos lo echaré de menos: siempre ha sido un referente para mí cuando jugaba, y ahora también como entrenador. Me llevo muy bien con él, tengo muy buena relación y le deseo todo lo mejor", indica el tenista asturiano.

"¿Samu López? No llegó a ser un jugador top, pero sí un entrenador top"

Respecto a la labor de Samu López y los grandes éxitos que esta cosechando como entrenador del murciano a las primeras de cambio, Pablo Carreño admitió que se alegra "muchísimo por Samuel, porque es una persona de diez y un entrenador muy, muy bueno"

"No llegó a ser un jugador top, pero sí un entrenador top. Ha llevado a muchos jugadores y a todos los ha llevado quizá a su máximo potencial -lo cual no significa que todos tengan que ser número uno-. Ha estado con Guillermo García, ha estado con Nico Almagro, ha estado conmigo… y todos hemos estado arriba. Cuando un entrenador coge a un jugador y lo lleva arriba, quiere decir que es muy bueno. Me alegro mucho por él: he pasado muchos años a su lado, me ha ayudado muchísimo y mis mejores años en la academia fueron junto a él", explica Pablo Carreño en la entrevista con el diario AS.