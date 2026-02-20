Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El calvario de Lindsey Vonn no acaba: quinta operación de 6 horas con un "dolor difícil de controlar"

La esquiadora, ya en Estados Unidos, avanza que pronto explicará "la lesión y lo que significa".

El calvario de Lindsey Vonn tras su ca&iacute;da en los Juegos

El calvario de Lindsey Vonn tras su caída en los Juegos

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, se ha sometido a una quinta operación por las fracturas que sufrió el pasado 8 de febrero en la parte inferior de la pierna izquierda, a raíz de una caída en la prueba del descenso durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Vonn, bicampeona del mundo, afirmó este viernes en Instagram que la última cirugía había durado más de seis horas y que "requirió muchas placas y tornillos para recomponerla". No en vano, en los JJ.OO. compitió con el ligamento cruzado de su rodilla roto; se descontroló en un salto tras engancharse en la puerta con el brazo izquierdo y cayó violentamente.

Dice que pronto dará más detalles sobre la magnitud de la lesión: "Debido a la magnitud del trauma, he tenido algunos problemas postoperatorios y aún no me han dado el alta del hospital... ya casi. Paso a paso. Pronto les explicaré la lesión y lo que significa".

"Estoy progresando lentamente"

También ha abundado sobre la cirugía en la red social X, señalando que el dolor ha sido casi insoportable: "Mi última cirugía salió bien. Duró poco más de 6 horas. Me he estado recuperando de la cirugía, pero el dolor ha sido difícil de controlar. Estoy progresando lentamente, pero espero poder salir del hospital pronto".

Tras la caída en los Juegos, inmediatamente Vonn se agarró la rodilla lesionada y gritó de dolor al detenerse. Fue trasladada en helicóptero tras un largo tratamiento 'in situ'. El incidente provocó un silencio enorme en la zona de meta, donde estaban como espectadores el rapero Snoop Dogg y el exesquiador italiano Alberto Tomba, que había encendido el pebetero olímpico dos días antes.

Cuatro operaciones en Italia

La deportista norteamericana ya se había sometido a cuatro operaciones en Italia antes de su regreso a Estados Unidos el pasado 16 de febrero.

Vonn, medallista de oro en descenso en 2010, salió de su retiro la temporada pasada con el objetivo de ganar otra medalla olímpica y acudió a Italia como líder de la Copa del Mundo de descenso en esquí alpino.

Sin embargo, es posible que Lindsey Vonn esté ahora mismo disputando la prueba más difícil de toda su carrera.

