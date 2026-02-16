Girona - Barcelona, partido de hoy en directo: ¡Raphinha vuelve al once en un día absolutamente crucial para los culés!

Máxima presión para un Barça que llega muy tocado tras la goleada copera en el Metropolitano (4-0) y que no puede pinchar si quiere recuperar el liderato que ostenta el Real Madrid desde el sábado noche. Los blancos se impusieron a la Real con un doblete de Vinicius y sumaron su octava victoria consecutiva en Liga, lo que obliga al equipo de Flick a ganar sí o sí al Girona en Montilivi.

Onces del Girona - Barcelona

Girona FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil y Vanat.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

