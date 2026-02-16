LaLiga
Girona - Barcelona, partido de hoy en directo: ¡Raphinha vuelve al once en un día absolutamente crucial para los culés!
Los culés necesitan la victoria para recuperar el liderato liguero pocos días después de salir goleados ante el Atleti. Sigue en directo el Girona-Barça de la jornada 24.
Máxima presión para un Barça que llega muy tocado tras la goleada copera en el Metropolitano (4-0) y que no puede pinchar si quiere recuperar el liderato que ostenta el Real Madrid desde el sábado noche. Los blancos se impusieron a la Real con un doblete de Vinicius y sumaron su octava victoria consecutiva en Liga, lo que obliga al equipo de Flick a ganar sí o sí al Girona en Montilivi.
Onces del Girona - Barcelona
- Girona FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil y Vanat.
- Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.
¡Sigue en DIRECTO el partido!
¡Recuerda que puedes seguir en directo el Girona-Barça de hoy en la parte inferior de esta noticia, con la narración y la última hora del partido!
¡¡Raphinha vuelve al once titular!!
Después de tres partidos ausente, Raphinha regresa a la titularidad ante el Girona. El brasileño es sin duda una de las piezas más importantes en el esquema de Hansi. Le acompañan Olmo, Lamine y Ferran Torres.
¡¡11 OFICIAL DEL BARÇA!!
¡Vamos ya con el 11 de Hansi Flick para enfrentarse al Girona!
11: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.
El Barça ironiza con la caída de X
La cuenta oficial del Barça ironiza con la caída a nivel nacional, y también en otros países, de X (antes Twitter). Pero todo parece haber vuelto a la normalidad... Esperando a los onces mientras tanto...
El Girona ya es otro
Mientras tanto, el otro equipo catalán no tiene nada que ver con el del inicio de la temporada, hace jornadas que salió del descenso y pese a que sigue coqueteando con él la dinámica es otra. Ha ganado cuatro de los últimos nueve partidos, de los cuales solo ha perdido tres (Elche, Atlético y Oviedo). Los gerundenses son 15º con 26 puntos, dos por encima de puestos de descenso.
¡Máxima presión para el Barça!
El equipo de Flick tiene que ganar SÍ O SÍ para recuperar la primera posición de LaLiga. La victoria blanca ante la Real este pasado sábado (4-1) ha permitido al Madrid dormir como líder la noche del sábado y el domingo, y teniendo en cuenta que el Barça llega al duelo tras encajar 4 goles ante el Atleti, no parece que el encuentro de hoy vaya a ser un paseo para los culés.
¡Muy buenas tardes de lunes, un lunes con fútbol, y del bueno...! Juega el Barça ante el Girona en Montilivi un partido absolutamente crucial si quiere recuperar el liderato de la Liga después de la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad.
¡Un derbi catalán que entra muy bien un lunes tranquilo como el de hoy! ¡Vamos allá con la previa! En nada tenemos los onces oficiales.
¡ARRANCAAAMOS!
