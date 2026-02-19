La respuesta del rey Carlos III tras la detención de su hermano el príncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso"

El hermano del Rey Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor, ha sido detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Todas las miradas apuntaban ahora a la respuesta de la Casa Real Británica que ya se ha producido a través de un comunicado.

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes."

Hace unos meses el monarca retiró a su hermano pequeño todos los títulos nobiliarios y honores. Su situación se ha agravado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

El expríncipe cumple 66 años justo este jueves. La detención se ha producido en Wood Farm donde se había trasladado tras ser desalojado de la mansión de Royal Lodge, en Windsor, por casi no pagar renta.

Starmer: "Todos somos iguales ante la ley"

Antes de la detención el primer ministro británico, Keir Starmer, fue interrogado sobre Mountbatten-Windsor durante una entrevista matutina en la BBC.

Starmer afirmó que, si se le solicitaba que declarara debería hacerlo. Y destacó que cualquier persona con información relevante sobre violencia contra mujeres y niñas tiene el deber de presentarse, "sea quien sea".

Al preguntársele si Mountbatten-Windsor también debería hablar voluntariamente con la policía británica, Starmer respondió que era un asunto que incumbía a los investigadores. Pero enfatizó que todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella.