La brutal caída de Finley Melville en la clasificación del halfpipe esquí en Livigno

El esquiador neozelandés, uno de los favoritos al oro en esquí Halfpipe, sufrió una aparatosa caída por la que fue retirada en camilla. Primer parte médico tranquilizador: está "estable y consciente".

Finley Melville, atendido en el halfpipe de Livigno

Finley Melville, atendido en el halfpipe de LivignoReuters

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La clasificación para la final de halfpipe esquí en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 quedó marcada por la durísima caída que protagonizó el neozelandés Finley Melville, favorito al oro y actual líder de la Copa del Mundo. En su segunda ronda, se pasó en una sus maniobras y acabó impactando de forma violenta contra la nieve del halfpipe de Livigno.

Tras una primera ronda en la que solo había logrado 16,25 puntos, el esquiador neozelandés salía con toda la presión para lograr la clasificación para la gran final del halfpipe, pero en mitad de su ronda no calculó bien y acabó estrellándose contra el plano del halfpipe, una caída desde varios metros de altura e impactando de forma violenta con su rostro sobre la nieve.

El silencio se apoderó de Livigno Snow Park-Halfpipe, con Finley Melville inmóvil sobre la nieve y con su brazo izquierdo en alto e inóvil, lo que hizo que se temiera lo peor. Los servicios de emergencia entraron de forma fulgurante en escena para atender a Finley Melville y, tras varios minutos de tensión, fue evacuado en camilla de la instalación de Livigno.

La buena noticia llegada minutos después, con la confirmación de que Finley Melville se encuentra "estable y consciente", según informó el equipo neozelandés, que reconoció que el esquiador recibió un "golpe fuerte". "Todo estable y positivo. Hablando con su madre, que está con él", apunta el equipo de Nueva Zelanda, según Reuters.

Los doce esquiadores clasificados para la final olímpica de halfpipe

La clasificación del esquí halfpipe de los JJOO de Milano-Cortina 2026 acabó con el canadiense Brendan Mackay en primer lugar, seguido del estadounidense Nick Goepper y del estonio Henry Sildaru.

Junto a los tres primeros en la ronda de clasificación, se metieron también en la final Alex Ferreira (USA), Hunter Hess (USA), Birk Irving (USA), Andrew Longino (CAN), Dylan Marineau (CAN), Gus Kenworthy (GBR), Lee Seunghun (KOR), Benjamin Lynch (IRL) y Ben Harrington (NZl)

La final del halfpipe esquí se celebrará este viernes 20 de febrero a las 1930 horas, en las instalaciones de Livigno.

