Oriol Cardona se corona con un oro histórico en esquí de montaña en Milano Cortina 2026

El esquiador de Banyoles sucede a Paquito Fernández Ochoa y logra un oro para España en unos JJOO de Invierno 54 años después.

Oriol Cardona sonríe con el oro colgado del cuello

Oriol Cardona sonríe con el oro colgado del cuelloReuters

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Hubo que esperar más de medio siglo, 54 años, para que España sumara un segundo oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Lo hizo Oriol Cardona Coll logrando un oro histórico en esquí de montaña. Solo unos minutos después de la enorme alegría que dio Ana Alonso llevándose el bronce en la pista de el Stelvio Ski Centre, en Bormio, Cardona tocaba la gloria olímpica y se imponía en la gran final.

El doble campeón mundial y europeo hizo buenos los pronósticos y se convirtió en el segundo campeón olímpico invernal español de toda la historia, después de Paquito Fernández Ochoa, oro en el eslalon de esquí alpino de Sapporo 72 (Japón). El ruso Nikita Filippov fue plata y el francés Thibaut Anselmet se colgó el bronce.

Ot Ferrer, el otro español en la final olímpica de esquí de montaña, fue quinto y obtuvo un meritorio diploma olímpico.

Oriol Cardona, en lo alto del podio junto a Nikita Filippov y Nikita Filippov
Oriol Cardona, en lo alto del podio junto a Nikita Filippov y Nikita Filippov | Reuters

Oriol Cardona sigue ampliando un palmarés increíble y a sus 31 años añade un oro olímpico a sus dos oros mundiales en velocidad (Boi Taüll 2023 y Morgins 2025), dos oros europeos en velocidad (Boi Taüll 2022 y Flaine 2024) y un oro europeo en relevo (Flaine 2024).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó este jueves a Oriol Cardona y Ana Alonso por las medallas de oro y bronce, respectivamente, logradas en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en la modalidad de esprint de esquí de montaña.

"¡Día histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026. La medalla de oro de Oriol Cardona y la de bronce de Ana Alonso son toda una proeza para el deporte español. ¡Enhorabuena! Sois un orgullo para todo el país", indicó Sánchez en su mensaje en X.

Siete medallas de España en los JJOO de Invierno

Oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972 | eslalon (esquí alpino)

Bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville 1992 | eslalon (esquí alpino)

Bronce de Regino Hernández en PyeongChang 2018 | snowboard cross

Bronce de Javier Fernández en PyeongChang 2018 | patinaje artístico

Plata de Queralt Castellet en Beijing 2022 | snowboard halfpipe

Bronce de Ana Alonso en Milano Cortina 2026 | esquí de montaña

Oro de Oriol Cardona Coll en Milano Cortina 2026 | esquí de montaña

