Villarreal - Real Madrid, partido de hoy de LaLiga en directo: ¡resultado y última hora! (0-0)
Arbeloa afronta una de sus primeras pruebas en el banquillo blanco visitando al tercer clasificado de LaLiga. Los blancos, además, pueden dormir líderes a la espera de que el Barça reciba este domingo al Oviedo. Sigue en directo el Villarreal - Real Madrid de la jornada 21.
Después del batacazo copero en su debut, y de golear al Mónaco este pasado martes (6-1), Álvaro Arbeloa afronta un partido completamente trascendental ante el Villarreal, tercer clasificado de LaLiga, en el siempre complicado estadio de La Cerámica.
Han sido dos victorias en sus primeros tres partidos, y precisamente hace una semana el Real Madrid consiguió acercarse a solo un punto del Barça después de que los azulgrana perdieran ante la Real en Anoeta en el que fue el primer pinchazo liguero desde el Clásico (26 de octubre).
Los merengues podrían incluso dormir líderes si se imponen hoy al submarino amarillo, algo que les será muy complicado teniendo en cuenta que el Villarreal es 3º y ha ganado 25 de los 30 puntos como local. Aunque, eso sí, viene de perder dos encuentros consecutivos (Betis en Liga y Ajax en Champions). En el caso de que los de Marcelino se impongan este sábado, se acercarían a cuatro puntos del Madrid, además cuentan con un partido meno (el aplazado contra el Levante por alerta meteorológica).
Bajas y onces del Villarreal-Real Madrid
Cabanes, Comesaña, Mouriño, Costa y Kambwala son bajas en el submarino, mientras que Arbeloa no contará con Arnold, Militao, Mendy, Rüdiger y Tchouaméni.
- Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
¡Sigue en directo el partido de LaLiga!
El partido de la jornada 21 de LaLiga entre Villarreal y Real Madrid podrás seguirlo en directo en la parte inferior de esta noticia, con la narración y la última hora de todo lo que suceda en el estadio de La Cerámica.
Min 13. Villarreal - Real Madrid: 0-0
Los de Marcelino hacen daño por la banda de Valverde y ya generan peligro real al Real Madrid.
Tensión, desorden y mucho ritmo
Se palpa la tensión y los nervios en un partido en el que ambos se juegan mucho. De momento, sin dueño claro ni ocasiones, pero ambos se están intentando soltar y acomodar al partido lo antes posible.
¡¡Amarilla a Foyth!!
Le trastabilla a Bellingham en una contra relámpago y ve una amarilla nada más empezar que va a afectarle para lo que resta de encuentro.
¡¡ARRANCA EL VILLARREAL-REAL MADRID!!
🔴 ¡RUEDA EL BALÓN EN LA CERÁMICA!
Cuatro victorias seguidas del Madrid en Liga
No es mucho pero teniendo en cuenta lo mal que llegó a estar el equipo en las primeras semanas de diciembre, las cuatro victorias consecutivas del Real Madrid en Liga y la gran victoria ante el Mónaco -aunque fuera eliminado entre medias ante el Albacete- ha dado algo de tranquilidad a la plantilla. Eso sí, en el Madrid cuenta el presente y si hoy pinchan ante el Villarreal volverán los rumores y las críticas al equipo merengue.
Veremos la cara que ofrece hoy el Madrid en la Cerámica, donde ha pinchado en siete de sus últimas nueve visitas.
¡10 minutos para que arranque el Villarreal-Real Madrid!
Eso queda para que ruede el balón en La Cerámica, que, como se esperaba, estará a reventar para recibir al Real Madrid. Segundo contra tercero y 'solo' siete puntos entre ambos. El gran aliciente para los blancos es el poder dormir como líderes este sábado y meter presión al Barça, que mañana domingo recibirá al Oviedo.
Un Madrid muy goleador con Arbeloa
Es muy pronto para sacar conclusiones pero en los tres partidos con Arbeloa al frente, el Real Madrid ha marcado 10 goles entre Albacete, Levante y Mónaco, aunque también ha encajado cuatro tantos, tres de ellos ante el equipo albaceteño y uno ante los franceses el pasado martes.
El Real Madrid se atasca en La Cerámica
Los blancos solo han ganado en dos de sus últimas nueve visitas a La Cerámica. Vencieron en 2023 y 2025, pero llegaron a enlazar cinco pinchazos entre 2018 y 2022, y, eso sí, solo una derrota (2023).
Hay que destacar que el Villarreal ha sumado 25 de los 30 puntos como local y solo ha perdido ante el Barça en Liga; mientras que el Real Madrid se ha dejado nueve puntos de los 30 que se han puesto en juego lejos del Bernabéu.
Ausencias y lesionados del Villarreal - Real Madrid
Cabanes, Comesaña, Mouriño, Costa y Kambwala son bajas en el Villarreal, mientras que Arbeloa no contará con Arnold, Militao, Mendy, Rüdiger y Tchouaméni.
¡ALINEACIÓN DEL VILLARREAL!
El Villarreal sale con nueve cambios respecto a su partido de esta semana ante el Ajax en Champions. Hoy sí que va con todo Marcelino, que puede ponerse a cuatro puntos del Real Madrid si gana hoy.
🟡 11: Luiz Júnior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.
Villarreal - Real Madrid, partido de hoy de LaLiga en directo: ¡Carreras, único cambio de Arbeloa!
El lateral izquierdo entra en acción por Camavinga, que regresa a la medular para acompañar a Bellingham y Güler. Mucho ojo a la ausencia de Tchouaméni, el auténtico motor y la escoba de este Real Madrid en la sala de máquinas. Más minutos para Mastantuono tras el gol y su gran partido ante el Mónaco en Champions.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡Vamos ya con los once elegidos por Álvaro Arbeloa para asaltar La Cerámica!
⚪ 11: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
Mbappé, a escena para llegar a los 20 goles
Marcó dos al Mónaco y abrió la lata contra el Levante hace una semana, Kylian sigue siendo absolutamente decisivo cada vez que se pone la camiseta blanca. Acumula 19 goles en Liga y lógicamente es el pichichi en solitario, aunque seguido bastante de 'cerca' por un espectacular Muriqi. Veremos si el francés supera la barrera de los 20 goles... y eso que queda prácticamente toda la segunda vuelta por delante. Moleiro con 8 dianas es el máximo anotador del submarino en la competición doméstica.
Villarreal - Real Madrid, tercero vs segundo
Pocos partidos más bonitos en el fútbol español que este, por lo que proponen ambos y por lo ofensivo que es el fútbol que practican sus jugadores. Solo el Barça ha metido más goles que Villarreal y Real Madrid en lo que llevamos de Liga, aunque ambos encajan menos que los azulgrana... Que estos dos equipos se midan cara a cara es sinónimo de buen fútbol, emoción y muchos goles, ya que en seis de sus últimos siete enfrentamientos se han marcado tres o más goles.
Villarreal - Real Madrid, partido de hoy de LaLiga en directo: alineaciones, resultado y última hora
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partido de la jornada 21 de Liga entre Villarreal y Real Madrid! ¡Día trascendental para Arbeloa y los suyos, que tras verse a cuatro puntos hace una semana podrían pasar a dormir como líderes este sábado si consiguen imponerse en La Cerámica al tercer clasificado! Es sin duda alguna el partido del fin de semana. Mucho en juego para ambos equipos, ya que si el submarino se hace con los tres puntos se acercaría a solo cuatro de los blancos.
¡Vamos ya con la previa y en unos minutos... las alineaciones oficiales! ¡ARRANCAMOOOOOS!
