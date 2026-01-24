Villarreal - Real Madrid, partido de hoy de LaLiga en directo: ¡resultado y última hora! (0-0)

Después del batacazo copero en su debut, y de golear al Mónaco este pasado martes (6-1), Álvaro Arbeloa afronta un partido completamente trascendental ante el Villarreal, tercer clasificado de LaLiga, en el siempre complicado estadio de La Cerámica.

Han sido dos victorias en sus primeros tres partidos, y precisamente hace una semana el Real Madrid consiguió acercarse a solo un punto del Barça después de que los azulgrana perdieran ante la Real en Anoeta en el que fue el primer pinchazo liguero desde el Clásico (26 de octubre).

Los merengues podrían incluso dormir líderes si se imponen hoy al submarino amarillo, algo que les será muy complicado teniendo en cuenta que el Villarreal es 3º y ha ganado 25 de los 30 puntos como local. Aunque, eso sí, viene de perder dos encuentros consecutivos (Betis en Liga y Ajax en Champions). En el caso de que los de Marcelino se impongan este sábado, se acercarían a cuatro puntos del Madrid, además cuentan con un partido meno (el aplazado contra el Levante por alerta meteorológica).

Bajas y onces del Villarreal-Real Madrid

Cabanes, Comesaña, Mouriño, Costa y Kambwala son bajas en el submarino, mientras que Arbeloa no contará con Arnold, Militao, Mendy, Rüdiger y Tchouaméni.

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

¡Sigue en directo el partido de LaLiga!

El partido de la jornada 21 de LaLiga entre Villarreal y Real Madrid podrás seguirlo en directo en la parte inferior de esta noticia, con la narración y la última hora de todo lo que suceda en el estadio de La Cerámica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.