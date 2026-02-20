Thomas Plamberger, condenado a cinco meses de cárcel por dejar morir a su pareja en el Grossglockner

Un tribunal de Innsbruck ha condenado a Thomas Plamberger, un alpinista austríaco de 37 años, de homicidio por negligencia grave tras abandonar a su pareja, Kerstin Gurtner, de 33 años, en plena ascensión al Grossglockner (3.798 metros), la montaña más alta de Austria, el pasado 18 de enero. La Fiscalía de de Innsbruck, según informa Desnivel, subraya que Plamberger cometió varios errores en aquella ascensión mortal: "no llevar suficiente equipo de emergencia, no abandonar la ascensión cuando empeoraron las condiciones y no comunicar claramente a los servicios de emergencia que su pareja no podía continuar", indica el citado medio.

En total, la Fiscalía enumera nueve fallos críticos que derivaron en el trágico desenlace y la muerte de Kerstin Gurtner. El tribunal de Innsbruck condena a Thomas Plamberger a cinco meses de prisión en suspenso y una multa de 9.600 euros, según informa Desnivel. El aplinista austríaco se enfrentaba a una pena máxima de tres años de cárcel, la condena que solicitaba la fiscalía de Innsbruck.

El juicio a Thomas Plamberger ha despertado un gran interés en Australia y se centro en lo que de definió como 'el deber de cuidado', es decir, la oblgación de una persona con más experiencia de cuidar de la otra. La acusación argumentaba que Thomas Plamberger era un alpinjista más experminetado que Kerstin Gurtner y tenía el deber de protegerla durante el ascenso al Grossglockner (3.798 metros). En cambio, la defensa sostuvo que ambos eran alpinistas experimentados y que planficaron la subida de forma conjunta.

Pero el juez del caso concluyó que Plamberger contaba con unas habilidad que estaban a "años luz" de las de su compañera, por lo que debería haber adaptado sus decisiones a las capacidades alpinistas de Kerstin Gurtner.

"Explícitamente, lo que le faltaba era experiencia en invierno", señaló el letrado, citado por la agencia de noticias austríaca APA.

El juez reconoció como atenuante la "condena mediática anticipada" del hombre y la pérdida de su compañera sentimental. En todo caso, destacó que la mujer se puso bajo la "custodia" del acusado, por lo que dio por hecho que él asumiría la "responsabilidad" por ella en la alta montaña.

El acusado se declaró como no culpable, destacó durante su declaración, que duró dos horas, que estuvo en un "estado de emergencia" ese día. Además, manifestó que "sentía infinitamente" la muerte de su entonces novia y destacó que la pareja planificó junta la expedición.

¿Qué ocurrió en el ascenso al Grossglockner?

Este mediático caso se remonta al pasado 18 de enero de 2025, cuando Thomas Plamberger y su pareja, Kerstin Gurtner, realizaron el ascenso al Grossglockner (3.798 metros), la montaña más alta de Austria. La ascensión se llevó a cabo en un día en el que las condiciones eran bastante complicadas, con temperaturas de hasta –8 °C y sensaciones térmicas de –20 °C por efecto del viento.

Thomas Plamberger decidió comenzar el descenso sin Kerstin Gurtner, a la que, según la fiscalía, dejó completamente desprotegida, sin cubrirla con las mantas de emergencia que llevaban. Los fiscales sostiene que Plamberger, con más experiencia en la alta montaña, actuaba como guía de la ruta tenía la obligación de proteger a su acompañante.

A las 22:50 horas un helicóptero sobrevoló la zona e identificó a la pareja, pero Plamberger habría indicado, según la Fiscalía, a los rescatadores que podían continuar, por lo que no se llevo a cabo el rescate. El alpinista austríaco de 37 años fue captado pro las cámaras a las 2:30 horas descendiendo, después de haber realizado una primera llamada de rescate a las 01:35 horas. Además, el escrito de la Fiscalía de Innsbruck sostiene que Thomas Plamberger habría silenciado el teléfono.

Plamberger contactó de nuevo con los servicios de emergencia a las 3:30 horas, pero en ese momento Kerstin Gurtner ya había fallecido por congelación. Kerstin Gurtner fue hallada muerta a las 10:00 de la mañana siguiente, completamente sola en la montaña.