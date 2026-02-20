Arbeloa contesta a Mourinho: "No podemos poner a Vinícius, la víctima, de provocador"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, salió este viernes al paso de las declaraciones de José Mourinho sobre la celebración de Vinícius en Lisboa y fue tajante en su defensa del brasileño: "No podemos poner a la víctima como provocador, no lo vamos a permitir. Creo que es injustificable acusar a la víctima de provocador. Nada de lo que ha hecho Vinícius Jr. en un campo de fútbol justifica un acto racista", afirmó en la rueda de prensa previa al partido ante Osasuna en El Sadar.

Arbeloa evitó entrar en un cruce directo con el técnico del Benfica, aunque dejó clara su postura: "No estoy aquí para opinar de las reflexiones de nadie, cada uno es libre de dar su opinión. Vinícius Jr. marcó un auténtico golazo en un campo fantástico y celebró el gol como hemos visto cientos y cientos de veces celebrar a muchos futbolistas a lo largo de la historia, sin importar su condición ni color de piel", explicó.

"Es un acto racista"

El técnico reconoció que el jugador ha vivido días complicados: "Es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. Es un acto que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad y tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y seguir luchando contra esta lacra que es el racismo", señaló.

También apeló a la responsabilidad de la UEFA: "Ahora está en manos de la UEFA. Ellos son los primeros que llevan haciendo una grandísima lucha contra el racismo muchísimos años y tienen la oportunidad perfecta para demostrar que esa lucha no son sólo palabras, para castigar un acto como el que vivimos el otro día y para no permitir que vuelva a suceder".

"Fue decisión de Vinícius volver al campo y seguir jugando. Si Vinícius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido"

Arbeloa insistió en la necesidad de marcar un precedente: "Tenemos una oportunidad muy buena para marcar un antes y un después en el mundo del fútbol. Tendrán que ser la UEFA y los diferentes organismos, pero también nosotros cómo reaccionamos como sociedad ante un acto así", recalcó, antes de subrayar que lo ocurrido el martes es "una situación inaceptable".

El técnico destacó además la valentía de Vinícius al continuar el partido: "No me puedo poner en su situación. Todos recibimos insultos desgraciadamente en el mundo de fútbol, pero a mí nunca me han insultado por mi color de piel, no sé si sería capaz de aguantar lo que está aguantando Vinícius. No es la primera vez, esperamos que sí la última, pero hay que ser muy valiente y tener mucho coraje para volver a jugar como hizo el otro día", dijo.

Incluso aseguró que el equipo habría abandonado el terreno de juego si el brasileño lo hubiera decidido: "Fue decisión de Vinícius volver al campo y seguir jugando. Si Vinícius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para atrás, uno detrás de otro", reveló. Y añadió una reflexión personal: "No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes".

Mbappé está "mucho mejor"

En el plano deportivo, Arbeloa advirtió de la dificultad de visitar El Sadar: "Somos muy conscientes de la dura batalla que tenemos mañana por delante", afirmó sobre un Osasuna que lleva dos meses sin perder en casa. "No somos un equipo que pueda dejar de pisar el acelerador si queremos ganar. Hay que seguir trabajando, que queda mucho", añadió.

Sobre el estado físico de Kylian Mbappé, explicó que está "mucho mejor, muy bien", aunque reconoció que la molestia en la rodilla aún no ha desaparecido del todo. También lamentó la ausencia de Jude Bellingham: "Si pudiera dar un brazo para que Jude estuviera sano y poder contar con él mañana, lo daría sin pensarlo ni medio segundo".

Por último, elogió el impacto de Trent Alexander-Arnold en el equipo y defendió la importancia del grupo: "Esto no va solo de 11 jugadores, va de 25 que trabajan todos los días", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.