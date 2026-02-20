Donald Trump, tras la detención del expríncipe Andrés: "Creo que es muy malo para la familia real, es muy triste"

El expríncipe Andrés estuvo 11 horas detenido. Su imagen a la salida de la comisaría intentando esconderse evidencia la caída desde lo más alto. Está bajo sospecha por conducta inapropiada en cargo público en su relación con el pederasta Epstein.

La noticia de su detención ha dado la vuelta al mundo y sobre ella también se ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En declaraciones a bordo del avión presidencial, Trump opinó: "Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso".

Su nombre también aparece en numerosas ocasiones en los archivos de Epstein aunque el presidente insiste en que ha sido "exonerado" de cualquier delito relacionado con ese caso. "En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo", dice.

Tras aproximadamente 11 horas detenidos, Andrés Mountbatten-Windsor, fue puesto en libertad. Los investigadores han revisado una de sus viviendas. La detención llega semanas después de que la Casa Real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

