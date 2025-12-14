Alavés - Real Madrid, en directo: ¡Valdepeñas, Rodrygo y Mbappé, titulares!

¿Podría Xabi dejar de ser entrenador blanco si el Madrid no gana esta noche al Alavés? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que solo el resultado podrá sacar de dudas. Lo que está claro es que el equipo merengue saldrá a Mendizorroza bajo máxima presión tras la victoria del Barça ante el Osasuna y los cuatro pinchazos que ha experimentado en sus últimos cinco partidos ligueros.

No será fácil para los madridistas, que experimentan una crisis de juego y resultados, que vienen de caer en Champions ante el City y que hoy se enfrentan a un equipo que rinde cuando juega como local: el Alavés es 11º y ha sumado 14 de sus 18 puntos en Mendizorroza. Los blancos se aferran a las nueve victorias que ha conseguido en este estadio en sus últimas diez visitas.

¡Bajas y onces!

El conjunto de Xabi Alonso, por su parte, sigue plagado de bajas, especialmente en defensa. Estos son los ausentes en el Real Madrid: Alaba, Arnold, Carvajal, Militao, Carreras (sanción), Fran García (sanción), Mendy, Camavinga y Endrick (sanción). En el conjunto vasco Facundo Garcés por sanción.

Estos serían los posibles onces de Alavés y Real Madrid;

Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Rodrygo.

¡Sigue en directo el Alavés-Real Madrid!

Recuerda que puedes seguir el partido de la jornada 16 entre Alavés y Real Madrid en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora del partido.

