Alavés - Real Madrid, en directo: ¡Valdepeñas, Rodrygo y Mbappé, titulares!
Xabi Alonso se podría jugar el puesto esta noche si los blancos no vencen al conjunto alavés. Sigue en directo el Alavés-Real Madrid de la jornada 16 de Liga.
¿Podría Xabi dejar de ser entrenador blanco si el Madrid no gana esta noche al Alavés? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que solo el resultado podrá sacar de dudas. Lo que está claro es que el equipo merengue saldrá a Mendizorroza bajo máxima presión tras la victoria del Barça ante el Osasuna y los cuatro pinchazos que ha experimentado en sus últimos cinco partidos ligueros.
No será fácil para los madridistas, que experimentan una crisis de juego y resultados, que vienen de caer en Champions ante el City y que hoy se enfrentan a un equipo que rinde cuando juega como local: el Alavés es 11º y ha sumado 14 de sus 18 puntos en Mendizorroza. Los blancos se aferran a las nueve victorias que ha conseguido en este estadio en sus últimas diez visitas.
¡Bajas y onces!
El conjunto de Xabi Alonso, por su parte, sigue plagado de bajas, especialmente en defensa. Estos son los ausentes en el Real Madrid: Alaba, Arnold, Carvajal, Militao, Carreras (sanción), Fran García (sanción), Mendy, Camavinga y Endrick (sanción). En el conjunto vasco Facundo Garcés por sanción.
Estos serían los posibles onces de Alavés y Real Madrid;
- Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Rodrygo.
¡Sigue en directo el Alavés-Real Madrid!
Recuerda que puedes seguir el partido de la jornada 16 entre Alavés y Real Madrid en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora del partido.
OJO al Alavés en casa
Cuidado con el equipo vasco cuando juega en Mendizorroza, de los 18 puntos que ha sumado en lo que llevamos de temporada 14 de ellos han sido cuando ha jugado como local, además no llega a encajar un gol por partido en su estadio, pero tampoco en el cómputo global, ha recibido 15 goles en 15 partidos. Muy buena defensa y, eso sí, un ataque mediocre, ya que solo ha visto puerta en 13 ocasiones, y los máximos goleadores son Boyé y Vicente con tres tantos cada uno.
La mala racha encubierta de 'Vinicius'
Mucho se ha hablado de los partidos y meses que ha estado Rodrygo sin ver puerta, no obstante, no ha tenido tanta repercusión la mala racha de su compatriota Vinicius de cara a puerta. El último gol del brasileño con la camiseta blanca fue ante el Villarreal (3-1) el 4 de octubre, hace más de dos meses, desde entonces ha jugado 12 partidos con el Madrid, ha marcado cero goles y ha repartido tres asistencias. El Madrid le necesita sí o sí para acompañar a Mbappé y que no toda la responsabilidad goleadora dependa del galo.
¡¡Alineación del Alavés!!
Así recibe Coudet al Real Madrid en Mendizorroza:
🔵 11: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
¡Vuelve Mbappé... y repite Rodrygo!
Poco ha necesitado Xabi para devolverle la titularidad a Rodrygo... El brasileño rompió ante el City su racha de 32 partidos seguidos sin marcar y volverá al once titular esta noche para complementarse con Vinicius y Mbappé, que no brilló ante el Celta y no jugó por lesión en Champions.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡Pues aquí lo tenemos! Finalmente el joven Víctor Valdepeñas actuará de lateral izquierdo en los primeros minutos, y titularidad, de su vida con el primer equipo blanco. Güler, Tchouameni y Bellingham en el medio y Rodrygo acompañará a Mbappé y Vinicius arriba.
⚪ 11: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.
¡A punto de conocer la alineación de Xabi!
Con hasta siete bajas en defensa es casi seguro que Valverde ocupará la banda derecha, Huijsen y Rüdiger la pareja de centrales y posiblemente Asencio pueda ir a la banda. Tchouaméni puede entrar también en la defensa el problema es que el Madrid no tiene apenas zurdos que puedan estar en el lateral izquierdo. Al menos de la primera plantilla (Carreras, Fran y Camavinga son bajas).
El Barça quiere irse...
A diferencia del Madrid, el Barça parece estar decidido a poner tierra de distancia en Liga y aprovechar la crisis blanca, algo que, ilógicamente, no hizo el Madrid cuando ganó el Clásico y se puso con cinco puntos de ventaja en Liga. Desde entonces solo ha ganado cuatro de seis partidos ligueros y afrontará el duelo de hoy en Mendizorroza con siete puntos menos que su máximo rival.
Un pinchazo hoy supondría que el Barça ya estaría con dos partidos de ventaja (6 puntos en caso de empate) o incluso más (7 si pierde el Madrid).
¡El Madrid sigue con la enfermería demasiado llena!
Los de Xabi visitan al Alavés con hasta 7 BAJAS en defensa, algo muy difícil de ver en cualquier equipo, pero más en uno con el staff, los avances tecnológicos y el resto de 'comodidades' de las que disfrutan los jugadores merengues: Alaba, Arnold, Carvajal, Militao, Mendy, Carreras y Fran García; pero es que además no estarán Camavinga por lesión y Endrick, sancionado.
Alavés - Real Madrid, en directo: alineaciones y última hora del partido de hoy en LaLiga
¡¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos a un 'vida o muerte' para el Real Madrid y Xabi Alonso!! ¡Partido ABSOLUTAMENTE CAPITAL para la entidad madridista, que ha pinchado en cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros y que ahora mismo está a 7 PUNTOS del Barça! Todo lo que no sea ganar para el Madrid hoy podría desencadenar cualquier tipo de decisión. Ahora entramos en más detalles pero lo único claro es que el margen de error se terminó hace mucho.
¡Vamos ya con la previa, atentos también a los onces oficiales, que estarán al caer y que nos dejará ver qué defensas utilizará Xabi ante esta plaga de lesiones! ¡ARRANCAMOOOS!
