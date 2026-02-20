Hallan muerto en un bosque de Italia al exfutbolista Christian Jidayi

Shock y consternación en Italia tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Christian Jidayi, exfutbolista de 38 años, en un boque de Lido Adriano, en Ravenna. Según informa el medio italiano Il Tirreno, el cadáver de Christian Jidayi fue hallado en la noche del martes 17 al miércoles 18 de febrero "no muy lejos de la iglesia del balneario". Los Carabinieri mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias y causas de la muerte.

El primer avisó de alarma se produjo el martes, cuando Christian Jidayi no se presentó a su puesto de trabajo. Sus compañeros comunicaron el hecho a los familiares del exfutbolista de 38 años, quienes alertaron por primera vez a la policía italiana. Según informa The Sun, su cuerpo fue localizado gracias la rastreo de su teléfono móvil. Por el momento, no se han revelado las causas de la muerte y la investigación sigue abierta.

Nacido en Avellino en 1987, Christian Jidayi comenzó su carrera futbolística en el juvenil de Cesena, antes de fichar por el Bellaria-Igea Marina. Regresó al Cesena en la Serie B y, en 2008, ficho por el Mantova. En las temporada posteriores pasó por variso clubes de la Serie C y la D: Bassano, Novara, Lecco o Saint-Christophe Vallée d'Aoste.

En 2013, Christian Jidayi regresó a Romagna al Forlì FC, donde jugó dos temporadas. El Pro Patria fue su último club antes de anunciar su retirada. Tras su carrera futbolística, comenzó a trabajar como policía local y el pasado mes de julio aprobó un examen para formar parte de la Policía Provincial de Rávena.

Forlì Fotball Club, donde Christian Jidayi jugó dos temporadas (2013 - 2015), lamentó la trágica noticia mostrando sus "más sinceras condolencias".

"El Forlì FC expresa sus más sinceras condolencias por la muerte de Christian Jidayi, quien vistió la camiseta roja y blanca en las temporadas 2013/14 y 2014/15. El club abraza con cariño a su familia y seres queridos en este momento de gran tristeza, expresando su cercanía por su prematura muerte", informa el Forlì FC.

El Cesena FC también lamentó la trágica muerte de Christian Jidayi, mostrando "sus sus más sinceras condolencias a toda la familia Jidayi"

"Cesena FC expresa sus más profundas condolencias a la familia Jidayi por el fallecimiento de Christian, que creció en la cantera juvenil de Cavalluccio y debutó en la Serie B con el club en la temporada 2007/2008. En este momento de profunda tristeza, el Cesena FC desea expresar sus más sinceras condolencias a toda la familia Jidayi", señala el Cesena FC.