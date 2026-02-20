Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía, pero excluye las acciones armadas

Delcy Rodríguez firmó la norma y ya se ha conocido la liberación de uno de esos presos, se trata del opositor Juan Pablo Guanipa.

Delcy Rodríguez

Miriam Vázquez
Publicado:

El Parlamento venezolano aprobó la ley de amnistía. Es una histórica norma que ha conseguido la luz verde de forma unánime y con la que presos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 serán liberados. Se excluye de esta medida a las personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

En el artículo 9 quedan excluidos de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Las reacciones a esta histórica ley no se han hecho esperar y el opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ya ha sido liberado. Lo anunció el propio dirigente en su cuenta de X

Delcy Rodríguez dijo sentirse "muy complacida" por la aprobación de esta legislación y firmó la ley para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación. Además, pidió revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía.

