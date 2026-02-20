Venezuela
Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía, pero excluye las acciones armadas
Delcy Rodríguez firmó la norma y ya se ha conocido la liberación de uno de esos presos, se trata del opositor Juan Pablo Guanipa.
Publicidad
El Parlamento venezolano aprobó la ley de amnistía. Es una histórica norma que ha conseguido la luz verde de forma unánime y con la que presos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 serán liberados. Se excluye de esta medida a las personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.
En el artículo 9 quedan excluidos de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Las reacciones a esta histórica ley no se han hecho esperar y el opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ya ha sido liberado. Lo anunció el propio dirigente en su cuenta de X
Delcy Rodríguez dijo sentirse "muy complacida" por la aprobación de esta legislación y firmó la ley para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación. Además, pidió revisar los casos que no estén contemplados en la recién aprobada ley de amnistía.
Más Noticias
- El almirante Garat, sobre el posible ataque de Estados Unidos a Irán: "Yo creo que será más tarde"
- Cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión cisterna en una autopista de Chile
- Andrés de Inglaterra, en libertad bajo investigación tras más de diez horas en comisaría en relación al caso Epstein
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Publicidad