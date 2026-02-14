LaLiga
Real Madrid - Real Sociedad, en directo: ¡los de Arbeloa buscan dormir como líderes!
Los merengues reciben a una Real lanzada con la posibilidad de dormir líderes de Liga. Sigue en directo el Real Madrid-Real Sociedad de la jornada 24.
El Madrid afronta un partido clave que le puede valer para dormir líder este sábado. Los blancos, que han tenido toda la semana para preparar el encuentro, reciben a una Real Sociedad que jugó y ganó la ida de semifinales coperas ante el Athletic este pasado miércoles. Los realistas llegan tas tras ganar seis de los últimos siete partidos oficiales, aunque apenas han descansado dos enteros (jueves y viernes). Los de Arbeloa, por su parte, afrontan el duelo descansados y tras vencer al Valencia en Mestalla hace una semana.
Onces OFICIALES: Mbappé, suplente
- Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouaméni; Arda Güler, Gonzalo y Vinicius.
- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Ćaleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marín; Guedes y Oyarzabal.
¡Sigue el partido en DIRECTO!
Puedes seguir el partido de hoy en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo y la última hora del Real Madrid-Real Sociedad.
El Real Madrid, 30 de 33 en Liga como local
El equipo de Arbeloa ha sumado 30 de 33 puntos posibles en la Liga cuando juega bajo el paraguas del Santiago Bernabéu, ha ganado 10 de los 11 partidos, solo perdió ante el Celta (0-2) en el encuentro que casi termina con el despido de Xabi Alonso, el cual llegaría varias semanas después...
Pese a todo, los números de los merengues como locales son casi perfectos: 30 de 33 puntos, 25 goles a favor y solo 7 en contra. Mientras que la Real Sociedad apenas ha sumado 11 de 33 puntos lejos de Anoeta.
¡¡ALINEACIÓN DE LA REAL SOCIEDAD!!
¡Así sale la Real esta noche en el Bernabéu!
🔵 11: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Yangel Herrera; Wesley, Carlos Soler, Pablo Marín; Oyarzabal
¡Lesionados y ausentes del Real Madrid-Real Sociedad!
En el Real Madrid no estarán Jude Bellingham, Militao y Rodrygo Goes. Mientras tanto, la Real Sociedad sí lamenta más bajas en sus filas: Kubo, Brais Méndez, Sucic, Rupérez, Zakharyan y Barrenetxea.
Mbappé llegó a ser duda por nuevos problemas en la rodilla izquierda.
¡Los cambios de Arbeloa! Vuelven Trent y Rüdiger
Como novedades, Trent vuelve al lateral derecho y echa más leña al fuego en la situación de Carvajal, quien no parece estar muy contento al no tener minutos desde su recuperación. Rüdiger reaparece en el eje central de la zaga junto a Huijsen. Arriba, sin Mbappé ni Rodrygo toman protagonismo Vinicius, Gonzalo y Güler.
¡¡11 OFICIAL DEL REAL MADRID!! | ¡Mbappé, suplente!
¡Ya tenemos el ONCE de Álvaro Arbeloa! Varios cambios respecto al partido de Mestalla, especialmente la suplencia de Kylian Mbappé.
⚪ 11: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouaméni; Arda Güler, Gonzalo y Vinicius.
¡El Real Madrid, a por el liderato!
Si os de Arbeloa se imponen esta noche en el Santiago Bernabéu dormirán como líderes al menos este sábado, a la espera de lo que haga el domingo el Barça ante el Girona en Montilivi. Después de los continuos pinchazos en Liga de hace meses, el Madrid tiene ahora la oportunidad de presionar como nunca al Barça, que recientemente no cede en Liga pero que la última vez que perdió fue precisamente ante la Real Sociedad. Además, el equipo de Flick sufrió la derrota más dura de la temporada el pasado jueves, cuando el Atleti le ganó 4-0 en la ida de semifinales de Copa del Rey.
Real Madrid - Real Sociedad, en directo: alineaciones, última hora y partido de hoy de la Liga
¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos a la narración en DIRECTO del partido de hoy entre Real Madrid y Real Sociedad! Los blancos aspiran a dormir como líderes de Liga si consiguen imponerse a una Real Sociedad que llega lanzada tras ganar al Athletic en la ida de semifinales de Copa y habiéndose impuesto en seis de los últimos siete partidos.
¡Duelo precioso en el Santiago Bernabéu! ¡Vamos ya con la previa, a la espera de los onces oficiales de uno y otro equipo! ¡ARRANCAAAMOS!
