Real Madrid - Real Sociedad, en directo: ¡los de Arbeloa buscan dormir como líderes!

El Madrid afronta un partido clave que le puede valer para dormir líder este sábado. Los blancos, que han tenido toda la semana para preparar el encuentro, reciben a una Real Sociedad que jugó y ganó la ida de semifinales coperas ante el Athletic este pasado miércoles. Los realistas llegan tas tras ganar seis de los últimos siete partidos oficiales, aunque apenas han descansado dos enteros (jueves y viernes). Los de Arbeloa, por su parte, afrontan el duelo descansados y tras vencer al Valencia en Mestalla hace una semana.

Onces OFICIALES: Mbappé, suplente

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouaméni; Arda Güler, Gonzalo y Vinicius.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Ćaleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marín; Guedes y Oyarzabal.

