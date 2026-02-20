Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ATP 500 Doha

La lapidaria frase de Karen Khachanov tras la batalla ante Carlos Alcaraz en Doha: "¿Nunca te cansas?"

El tenista ruso llevó al límite a Carlos Alcaraz, pero el murciano encontró, otra vez más, el camino para remontar en un partido salvaje (6-7(3), 6-4 y 6-3) que se prolongó durante dos horas y 26 minutos.

Karen Khachanov y Carlos Alcaraz se saludan en la red

Karen Khachanov, rendido tras una nueva derrota ante Carlos Alcaraz: "¿Nunca te cansas?" | ATP Media

Carlos Alcaraz jugará este viernes las semifinales del ATP 500 de Doha y lo hará tras sobrevivir a un inmenso Karen Khachanov tras una batalla de dos horas y 26 minutos y tres sets (6-7(3), 6-4 y 6-3) en los cuartos del final. El ganador de siete grand slam y actual campeón del Open de Australia volvió a encontrar el camino para remontar un partido que se le complicó tras ceder el primer set en el tie-break.

El tenista ruso llevó al limite al murciano durante un set y medio de tenis excelso y donde Karen Khachanov jugó a un nivel brutal. Pero Alcaraz se volvió a agarrar a la pista, con fe, tenis y físico, para remontar en tres sets y meterse en las semifinales, donde se medirá a Andrey Rublev, actual campeón en la capital de Qatar. Como ya ocurrió con Arthur Arthur Rinderknech en el primer partido, Khachanov le soltó a Alcaraz una frase en la red, tras finalizar el partido, definitoria sobre el reto que supone jugar y tratar de ganar al español en estos momentos.

"¿Nunca te cansas?", le espetó Karen Khachanov a Carlos Alcaraz, quien se reía tras haber sobrevivido a otro partido al límite. Y es que el tenista ruso acumula un 6-0 ante el murciano. Tampoco logró derrotarle este jueves en Doha, pese a jugar a nivel muy alto en el Khalifa International Tennis Complex.

El murciano buscará este viernes el pase a la final en el ATP 500 de Doha, después de haber despachado ya a Arthur Rinderknech, Valentin Royer y Karen Khachanov. Su rival de hoy será Andrey Rublev, verdugo de Tsitsipas en dos sets (3-6 y 5-7).

"Estoy muy orgulloso de cómo luché"

Tras su pase a semifinales y la derrota de Sinner ante Mensik, Carlos Alcaraz tiene asegurado seguir en el número 1 de la ATP al menos hasta hasta el Masters 1000 de Montecarlo, cuando comienza la temporada de tierra batida.

"Fue un partido muy igualado y disputado. En el primer set tuve algunos puntos de quiebre y no pude aprovecharlos. Un punto de set y no pude aprovecharlo, así que fue realmente difícil", indicó Alcaraz sobre el partido ante Karen Khachanov.

"Creo que Karen estaba jugando muy bien, pero sabía que había tenido mis oportunidades. Simplemente no las aproveché en el primer set. Era el momento de seguir adelante y seguir luchando. Esperar mis oportunidades e intentar aprovecharlas en el segundo set. Estoy muy orgulloso de cómo luché", apuntó el murciano.

