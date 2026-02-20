Es la noticia que hacía tambalear todo este jueves a media mañana. El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue detenido bajo sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein. Tras más de 10 horas retenido en comisaría, fue liberado bajo investigación.

Ha sido la propia Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, la que ha confirmado la liberación del príncipe Andrés mediante un breve comunicado.

El exduque de York, quien precisamente cumplía 66 años este 19 de febrero, fue fotografiado en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde las autoridades le interrogaron tras ser arrestado en su finca privada de Sandringham. En la imagen, Andrés aparece reclinado en el asiento trasero del vehículo con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas.

A pesar de que el príncipe Andrés ha sido liberado, las autoridades del Valle del Támesis han explicado que la investigación en varias propiedades de la región de Berkshire todavía siguen en curso.

Una vez conocida la detención del expríncipe, el rey Carlos III emitió un breve comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por el arresto de su hermano Andrés, aunque se mostró de parte de las autoridades defendiendo que "la ley debe seguir su curso". Señalaba, además, que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes". "En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales".

El revuelo alrededor de la figura de Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores en octubre, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico durante su tiempo como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba llevando a cabo una evaluación de esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

El escándalo de los 'Papeles de Epstein' ha generado un gran golpe sísmico en la corona británica después de que Andrés se haya convertido este jueves en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

A pesar de que Andrés siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores de Epstein, su madre Isabel II, y ahora Carlos III, han tomado medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública con el fin de mitigar el daño reputacional a la monarquía.

