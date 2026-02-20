Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reino Unido

Andrés de Inglaterra, en libertad bajo investigación tras más de diez horas en comisaría en relación al caso Epstein

Andrés de Inglaterra fue fotografiado en el interior de un coche a la salida de la comisaría de Aylsham.

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía

Andrés de Inglaterra, en libertad bajo investigación tras más de diez horas en comisaría en relación al caso Epstein | Reuters

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Es la noticia que hacía tambalear todo este jueves a media mañana. El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue detenido bajo sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein. Tras más de 10 horas retenido en comisaría, fue liberado bajo investigación.

Ha sido la propia Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, la que ha confirmado la liberación del príncipe Andrés mediante un breve comunicado.

El exduque de York, quien precisamente cumplía 66 años este 19 de febrero, fue fotografiado en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde las autoridades le interrogaron tras ser arrestado en su finca privada de Sandringham. En la imagen, Andrés aparece reclinado en el asiento trasero del vehículo con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas.

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía
El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía | Reuters

A pesar de que el príncipe Andrés ha sido liberado, las autoridades del Valle del Támesis han explicado que la investigación en varias propiedades de la región de Berkshire todavía siguen en curso.

Una vez conocida la detención del expríncipe, el rey Carlos III emitió un breve comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por el arresto de su hermano Andrés, aunque se mostró de parte de las autoridades defendiendo que "la ley debe seguir su curso". Señalaba, además, que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes". "En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales".

El revuelo alrededor de la figura de Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores en octubre, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico durante su tiempo como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba llevando a cabo una evaluación de esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

Caso Epstein

El escándalo de los 'Papeles de Epstein' ha generado un gran golpe sísmico en la corona británica después de que Andrés se haya convertido este jueves en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

A pesar de que Andrés siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores de Epstein, su madre Isabel II, y ahora Carlos III, han tomado medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública con el fin de mitigar el daño reputacional a la monarquía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La respuesta del rey Carlos III tras la detención de su hermano el príncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso"

El rey Carlos III

Publicidad

Mundo

Explosión de un camión cisterna

Cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión cisterna en una autopista de Chile

Almirante retirado

El almirante Garat, sobre el posible ataque de Estados Unidos a Irán: "Yo creo que será más tarde"

El expríncipe Andrés abandonando la comisaría de policía

Andrés de Inglaterra, en libertad bajo investigación tras más de diez horas en comisaría en relación al caso Epstein

'Zorro Ranch' de Epstein
Caso Epstein

'Zorro Ranch', así es el escondido rancho de los horrores que Epstein tenía en Nuevo México y que ahora se investiga

Delcy Rodríguez
Venezuela

Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía, pero excluye las acciones armadas

Donald Trump en el avión presidencial
Caso Epstein

Donald Trump, tras la detención del expríncipe Andrés: "Creo que es muy malo para la familia real, es muy triste"

Donald Trump se considera "exonerado" para hablar de la detención del expríncipe Andrés, pese a que el presidente de EE.UU. aparece también en los papeles de Epstein.

Imagen de Trump y de Epstein.
Caso Epstein

Quién era Jeffrey Epstein: ascenso, red de abusos a menores y suicidio del profesor que se convirtió en magnate

Repasamos la cronología del 'Caso Epstein' tras la detención del expríncipe Andrés. Epstein pasó de gestor financiero vinculado a la élite a protagonista del mayor escándalo de tráfico sexual de menores.

Imágenes de la detención del príncipe Andrés en su residencia de Sandringham

Las imágenes de la detención del príncipe Andrés de Inglaterra

Príncipe Andrés

El príncipe Andrés envió fotos de sus hijas al pederasta Jeffrey Epstein

El rey Carlos III

La respuesta del rey Carlos III tras la detención de su hermano el príncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso"

Publicidad