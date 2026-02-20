El almirante Garat, sobre el posible ataque de Estados Unidos a Irán: "Yo creo que será más tarde"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocía este jueves que "era necesario llegar a un acuerdo significativo" con Irán, porque de lo contrario, "pueden ocurrir cosas malas", advertía. Unas declaraciones que se suman al amplio despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, con dos portaaviones en la zona, que lo convierten en el mayor despliegue desde la Guerra de Irak.

"La última vez le dio un plazo de dos semanas y bombardeó a los dos días"

Según medios cercanos a La Casa Blanca, el "ataque puede iniciarse en cualquier momento", y según CNN y The New York Times, el "ejército estaría preparado para atacar este fin de semana", pero, ¿cuándo se producirá ese ataque?, Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, lo analiza en antena 3 Noticias: "La última vez que bombardeó Irán le había dado un plazo de dos semanas y bombardeó a los dos días. Esa es la actitud de Donald Trump, es impredecible, lo que sí podemos analizar son sus capacidades, y a partir de que llegue ese segundo portaaviones a la zona, que será este fin de semana, pues tendrá los medios necesarios para hacer ese ataque", explica.

Aunque ese segundo portaaviones no estuviese en la zona, "Trump podría atacar igual", ya que en la Operación 'Martillo de Medianoche' en la que atacó a Irán hace unos meses, no utilizó medios navales, y en esta ocasión, "podría hacerlo exactamente igual", según ha reconocido Juan Rodríguez en Antena 3, ya que el portaaviones sería una medida de "darle visibilidad" a la presión pero con los aviones que tiene Estados Unidos y desplegados en la zona, "la presencia de portaaviones no es imprescindible", ha afirmado el almirante.

"El problema es qué blancos quedan"

Sobre cómo sería la operación de Estados Unidos, Juan Rodríguez considera que la capacidad que tiene el ejército estadounidense es mayor que la que "tuvo Israel en su momento para la campaña de 12 días", y considera que el problema que tiene una campaña larga no son los medios de Estados Unidos, sino "qué blancos quedan", ya que en 12 días Israel quedó sin "blancos que batir en Irán", ha detallado el almirante, y otro de los problemas es que, según él, "Estados Unidos en esta campaña, no va a desplegar tropas en el terreno, por lo tanto, el riesgo es limitado".

A la pregunta de Manu Sánchez sobre el papel que tienen las bases en territorio español de Estados Unidos, el almirante ha contestado que: "Las bases son importantes, pero también un problema, ya que tienen que defenderlas, y en cambio, las bases españoles son solo bases logísticas donde puede haber y ha habido escalas de aviones, tanto de aprovisionamiento en vuelo, como aviones cisterna, no son bates de combate".

Juan Rodríguez ha terminado su intervención en Antena 3 Noticias mandando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Yo creo que el ataque será más tarde de este fin de semana", ha sentenciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.