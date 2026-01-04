Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Real Madrid - Betis, en directo: ¡Gonzalo manda al descanso! (1-0)

El equipo de Xabi afronta la primera prueba de 2026 ante un Betis que es sexto y que solo ha perdido, ante el Barça, uno de los 13 últimos partidos. Sigue en directo el partido de Liga de la jornada 18.

Gonzalo celebra su gol ante el Betis con sus compa&ntilde;eros del Madrid

Gonzalo celebra su gol ante el Betis con sus compañeros del MadridReuters

Juan Manuel M. Lardón
Actualizado:
El Real Madrid arranca 2026 con la esperanza y el deseo de que no se parezca en nada al 2025, especialmente a esta recta final de año. Los blancos, que enlazan tres victorias consecutivas, reciben al Betis en el Bernabéu con la urgencia de ganar tras la victoria culé en el derbi catalán de este pasado sábado (0-2).

El Madrid, a contracorriente

El Barça no pincha y esa ventaja de cuatro puntos (ahora siete antes del Madrid-Betis) sigue presionando a un Madrid que desperdició hace semanas una diferencia positiva de cinco puntos que llegó a disfrutar tras ganar el Clásico a finales de octubre.

Mbappé, principal ausencia

Para colmo, el equipo de Xabi sigue con la enfermería llena, Arnold, Militao, Huijsen, Brahim y Mbappé (Carvajal vuelve a la convocatoria), no estarán disponibles este domingo para recibir a un Betis que llega con solo una derrota en sus últimos 13 partidos oficiales, y fue ante el Barça en un partido donde vimos hasta ocho goles (3-5). Fuera de casa el equipo bético ha sumado el 50% de los puntos (12 de 24), mientras que el Madrid solo solo se dejó puntos en la reciente derrota ante el Celta (0-2). La última victoria de los andaluces en el Bernabéu fue en 2019 con goles de Moron y Jesé.

Alineaciones

  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rúdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.
  • Betis: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernández.

¡Sigue el partido en directo aquí!

El Real Madrid-Betis de la jornada 18 de Liga podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la última hora de las alineaciones, el resultado y todo lo que ocurra en el partido que se disputará en el Santiago Bernabéu.

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡Descanso! Real Madrid 1-0 Betis

¡Termina la primera parte en el Bernabéu! El Madrid se va a vestuarios por delante tras el gol de Gonzalo García. De momento, decisivo el canterano en su primera titularidad de 2026 y supliendo al gran Kylian Mbappé. No obstante, aquí queda mucha tela por cortar... El Betis todavía no ha dicho su última palabra.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Se duele Tchouaméni...

El francés se queja de la rodilla izquierda, lo que le faltaba al Real Madrid...

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Min 35. Real Madrid - Betis: 1-0

Despierta un poco el Betis, que encontró un disparo peligroso desde lejos y que ahora disfruta de una falta desde la frontal.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Min 29. Real Madrid - Betis: 1-0

Sigue dominando el equipo blanco, que a diferencia de otros partidos previos cuando se adelantaba en el marcador entregaba el dominio y el balón al rival.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

⚽ ¡¡¡GOOOOL de GONZALO!!! 1-0

¡El canterano abre el marcador en el Santiago Bernabéu! Esto sí que es 'hacer de Mbappé'. Gonzalo demuestra a Xabi que necesita de minutos para ganar confianza, y que mejor manera de hacerlo que anotando el primer gol en un Real Madrid-Betis. Con la cabeza, como no, su mejor arma ofensiva. El centro fue de Rodrygo. Y GANA EL MADRID.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Min 24. Real Madrid - Betis: ¡Amarilla para Ortiz!

Volvió a desequilibrar el brasileño y esta vez forzó la primera amarilla del partido. El lateral Ortiz jugará marcado lo que resta de encuentro.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡No llegó Bellingham!

Gran jugada del Madrid en ataque, especialmente entre Bellingham y Gonzalo, que vio muy bien la pared pero la devolución del canterano al inglés muy un poco imprecisa. Buenos 15 minutos de los locales, al menos en cuanto a actitud y movilidad en las bandas.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡Muy activo el dúo brasileño!

Están juguetones Vinicius y Rodrygo, y muy acertados en los regates. Desbordando con velocidad y precisión a la defensa bética.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Min 8. Real Madrid - Betis: ¡Casi se va Rodrygo!

El Bernabéu pide penalti a Vinicius... No lo vio Hernández Hernández.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡ZAMBOMBAZO de Valverde!

¡Vaya misil del uruguayo! Disparó en la frontal y se fue un par de metros a la izquierda del portero bético.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

🔴 ¡¡RUEDA EL BALÓN EN EL SANTIAGO BERNABÉU!!

¡Se acaba la espera! Ambos equipos se estrenan en 2026 con este auténtico partidazo en el Santiago Bernabéu. No obstante, es el Madrid el que se perfila como el gran necesitado tras verse a siete puntos del Barça. El Betis, en una cómoda sexta plaza, aspira a recortar distancias con el Espanyol (5º).

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

El Betis sueña con la Europa League

Sexto, con 28 puntos y a cinco del quinto puesto que ocupa el Espanyol (perdió ayer el derbi ante el Barça)... Los de Pellegrino estarían ahora clasificados para la Conference League pero el objetivo del club sería entrar en el top 5 para jugar Europa League, la Champions se antoja imposible con el ritmo de puntos que llevan Barça, Madrid, Atleti y Villarreal.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Cucho, el gran goleador que habrá en el Real Madrid-Betis

Con la ausencia de Mbappé, 18 goles, es Cucho Hernández con 7 goles el máximo goleador de ambos equipos en lo que llevamos de Liga. Más abajo ya aparecen Vinicius y Antony con cinco dianas, después están Fornals y Bellingham con cuatro ¿Cuántos goles veremos hoy en el Santiago Bernabéu? La realidad es que no ha habido muchos en los últimos duelos (2-1, 2-0, 0-0, 1-1, 0-0, 2-1, 0-0, 0-1, 0-0...)

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Lesionados de Real Madrid y Betis

En el equipo local no estarán disponibles Arnold, Militao, Huijsen, Brahim y Mbappé; mientras que en el Betis las ausencias son Isco, Bakambu, Amrabat y Abde. El árbitro que dirigirá el duelo será Alejandro Hernández Hernández.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Tres victorias seguidas para el Madrid...

Viniendo de donde viene es hasta remarcable... Los blancos vencieron al Alavés (1-2), sufrieron ante el Talavera (2-3) y ganaron cómodamente al Sevilla 2-0 en los últimos tres partidos oficiales. Tres victorias seguidas que no se dieron desde finales de octubre.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡ALINEACIÓN DEL BETIS!!

Pellegrini no toca lo que funciona y repite el once del último partido. El Betis, a por su primera victoria en el Bernabéu desde 2019. Recordemos que solo el Barça ha ganado al equipo bético en los últimos 13 partidos disputados.

🟢 11: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernández.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Gonzalo sustituye a Mbappé

El joven delantero madrileño 'hará' de Mbappé con Rodrygo y Vinicius en las bandas. Camavinga, Tchouameni y Bellingham formarán el centro del campo.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!

Vamos ya con el primer once de Xabi Alonso en 2026... ¡con GONZALO como titular! Güler, suplente. El resto, tal y como se esperaba.

11: Courtois; Valverde, Asencio, Rúdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Mbappé, una baja muy delicada para el Real Madrid

Los blancos no contarán con su gran goleador y pichichi de LaLiga, el pasado 31 de diciembre el club informó que se le había diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda, que le impedirá participar hoy ante el Betis y que también será seria duda para enfrentarse al Atlético el próximo 8 de enero en las semifinales de la Supercopa de España. Partidos clave para el equipo blanco donde su mejor jugador podría no jugar, o de hacerlo, no hacerlo al 100%.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

El Real Madrid, bajo una presión constante

Es lo que le toca vivir ahora al equipo de Xabi... Hace más o menos un mes y medio tenían cinco puntos de ventaja respecto al Barça tras imponerse en el primer Clásico de la temporada, sin embargo, el equipo experimentó un inesperado bajón futbolístico y de resultados y en apenas unas semanas cedió el liderato y ahora mismo se sitúa a siete puntos de su máximo rival. Si hoy vence al Betis volverá a estar a cuatro, una distancia claramente salvable pero que parece que tiene controlada el equipo de Flick.

De momento y a no ser que el rumbo del Real Madrid cambie a mejor, tanto Xabi como sus jugadores seguirán estando en el punto de mira.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Real Madrid - Betis, en directo: alineaciones, resultado y última hora del partido de hoy de LaLiga

¡¡Muy buenos días de domingo y bienvenidos a la narración en directo del partido de hoy de Liga entre Real Madrid y Betis!! Vuelve el fútbol en 2026 y para celebrarlo viviremos un partido siempre bonito e interesante entre dos grandes equipos. El segundo contra el sexto clasificado, y un Madrid que se enfrenta a un examen partido tras partido y que no puede pinchar tras una nueva victoria culé, esta vez ante el Espanyol en el derbi catalán de este sábado.

¡Vamos ya con la previa y a la espera estamos de conocer los onces oficiales! ¿Con qué nos sorprenderá esta vez Xabi Alonso? ¡¡ARRANCAMOS!!

