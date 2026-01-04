Real Madrid - Betis, en directo: ¡Gonzalo manda al descanso! (1-0)

El Real Madrid arranca 2026 con la esperanza y el deseo de que no se parezca en nada al 2025, especialmente a esta recta final de año. Los blancos, que enlazan tres victorias consecutivas, reciben al Betis en el Bernabéu con la urgencia de ganar tras la victoria culé en el derbi catalán de este pasado sábado (0-2).

El Madrid, a contracorriente

El Barça no pincha y esa ventaja de cuatro puntos (ahora siete antes del Madrid-Betis) sigue presionando a un Madrid que desperdició hace semanas una diferencia positiva de cinco puntos que llegó a disfrutar tras ganar el Clásico a finales de octubre.

Mbappé, principal ausencia

Para colmo, el equipo de Xabi sigue con la enfermería llena, Arnold, Militao, Huijsen, Brahim y Mbappé (Carvajal vuelve a la convocatoria), no estarán disponibles este domingo para recibir a un Betis que llega con solo una derrota en sus últimos 13 partidos oficiales, y fue ante el Barça en un partido donde vimos hasta ocho goles (3-5). Fuera de casa el equipo bético ha sumado el 50% de los puntos (12 de 24), mientras que el Madrid solo solo se dejó puntos en la reciente derrota ante el Celta (0-2). La última victoria de los andaluces en el Bernabéu fue en 2019 con goles de Moron y Jesé.

Alineaciones

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rúdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

Betis: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernández.

