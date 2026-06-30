Mundial 2026: Resultados de los dieciseisavos de final y selecciones clasificadas para octavos

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha entrado en su fase decisiva con los duelos del k.o., arrancando con la ronda de dieciseisavos de final que se juega entre el 28 de junio y el 4 de julio. La selección española de fútbol es una de las 32 selecciones que ha logrado superar la fase de grupos del Mundial 2026 y se medirá a Austria el jueves 2 de julio por un puesto en los octavos de final.

A esta hora hay cuatro selecciones que ya han sellado su pase a los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos.

La ronda de 1/16 de final de la Copa del Mundo 2026 se abrió con el triunfo de Canadá (0-1) ante Sudáfrica. Un gol de Eustáquio en el minuto 92 dio el pase al conjunto canadiense en el duelo jugado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Canadá, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, se medirá en octavos de final a Marruecos. Los Leones del Atlas superaron una durísima prueba ante Países Bajos (1-1), imponiéndose en la tanda de penaltis. Bono volvió a ponerse la capa para meter a Marruecos entre las 16 mejores selecciones del mundo.

Brasil, cinco veces campeona del mundo, sobrevivió a su cruce ante Japón y remontó el tanto inicial de Kaishu Sano para clasificarse para los octavos de final. Los goles de Casemiro y Martinelli, este último en el minuto 96, mantienen con vida a la Canarinha, que se medirá en octavos de final al ganador del Costa de Marfil - Noruega.

La gran sorpresa, de momento, de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 la protagonizó Paraguay ante Alemania en el Gillette Stadium de Boston. Tras el empate en el tiempo reglamentario (1-1) y sin goles en la prórroga, el portero Orlando Gill realizó dos paradas en la tanda para hacer historia para el fútbol paraguayo.

Resultados y fechas de los 1/16 de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1-1 Paraguay

Países Bajos 1-1 Marruecos

Costa de Marfil - Noruega 30/06 19:00

Francia - Suecia 30/06 23:00

México - Ecuador 01/07 03:00

Inglaterra - RD Congo 01/07 18:00

Bélgica - Senegal 01/07 22:00

Estados Unidos - Bosnia 02/07 02:00

España - Austria 02/07 21:00

Portugal - Croacia 03/07 01:00

Suiza - Argelia 03/07 05:00

Australia - Egipto 03/07 20:00

Argentina - Cabo Verde 04/07 00:00

Colombia - Ghana 04/07 03:30

*En negrita los equipos clasificados para los octavos de final

Fechas, horarios y eliminatorias de los octavos de final

Canadá vs Marruecos | 4 de julio / 19:00 horas

Paraguay vs Francia o Suecia | 4 de julio / 23:00 horas

Brasil vs Costa de Marfil o Noruega | 5 de julio / 22:00 horas

México - Ecuador vs Inglaterra - RD Congo | 6 de julio / 02:00 horas

España - Austria vs Portugal - Croacia | 6 de julio / 21:00 horas

Estados Unidos - Bosnia vs Bélgica - Senegal | 7 de julio / 02:00 horas

Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza - Argelia vs Colombia - Ghana | 7 de julio / 22:00 horas