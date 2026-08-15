El equipo NSN abandona la Volta a Portugal tras el fallecimiento de Finlay Tarling

El NSN Development Team, filial de desarrollo del NSN Cycling Team, ha decidido abandonar la Volta a Portugal tras el fallecimiento de su corredor británico Finlay Tarling, de 19 años, durante la octava etapa de la competición. El ciclista perdió la vida este viernes como consecuencia de una colisión con un vehículo ligero, según informó la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa.

Según informó RTP Noticias, el accidente que acabó con la vida de Finlay Tarling se produjo después de que un vehículo invadiera el recorrido de la Volta a Portugal. La propia organización de la prueba confirmó posteriormente que una furgoneta pequeña de color blanco habría accedido al circuito en dirección contraria tras ignorar la señalización de los agentes de seguridad.

El vehículo habría impactado contra Tarling, corredor británico, provocándole la muerte durante la octava etapa de la competición. Las autoridades portuguesas investigan ahora las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo la entrada del vehículo en el recorrido y depurar las posibles responsabilidades.

El equipo, con sede en Suiza y anteriormente conocido como Israel Cycling Academy, comunicó este sábado su decisión de retirarse de la prueba portuguesa a través de sus redes sociales. La formación señaló que se trata de una decisión tomada en estos momentos de duelo y que cuenta con el respaldo de la familia del joven corredor.

Pese a la retirada de su filial de la Volta a Portugal, el NSN Cycling Team continuará participando en la Vuelta a la República Checa y en la Arctic Race de Noruega, según explicó la propia escuadra. "Seguiremos llevando a Fin en nuestros corazones mientras corremos en su honor, haciendo lo que más le gustaba", señaló el equipo, que también quiso agradecer "a toda la comunidad ciclista y más allá por el increíble apoyo en estos momentos difíciles".