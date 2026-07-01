Francia, el terror del Mundial: exhibición ante Suecia (3-0) rumbo a octavos

Francia ratificó el MetLife Stadium de Nueva Jersey que es, con permiso de Argentina, la selección a batir en el Mundial 2026. Los de Deschamps ofrecieron una exhibición ofensiva ante Suecia (3-0), una orgía ofensiva orquestada por un estelar Michael Olise y un letal Kylian Mbappé, autor de dos goles (ya lleva seis en lo que va de campeonato). Bradley Barcola redondeó la exhibición francesa con un golazo tras un pase de auténtico mago de Olisé, autor de dos asistencias.

La selección francesa, campeona en Rusia 20218 y finalista en Catar 2022, va sembrando el terror en cada partido del Mundial. No parece haber antídoto para frenar el exuberante ataque del combinado galo. Suecia tuvo el merito de mantener el 0-0 en el marcador hasta el final de la primera parte, en parte gracias a su portero Zetterström y el tiempo que tardaron los de Deschamps en ajustar el punto de mira. Casi llegan al descanso sin recibir goles los suecos, pero Kylian Mbappé anotó justo antes del descanso después de varios minutos de asedio galo sobre la portería sueca.

El delantero del Real Madrid aprovechó un saque de esquina en corto, asistencia de Dembélé y el de Bondy rompió a Gyökeres y fusiló al palo largo. El tanto hacia justicia a la avalancha ofensiva de Le Bleus en los primeros 45 minutos.

Francia no bajó el ritmo tras el paso por los vestuarios. Michael Olise, una barbaridad de jugador, destapó el tarro de las esencias para dar dos mágicas asistencias a Barcola y Mbappé para ajusticiar de forma definitiva a una Suecia superada de principio a fin.

Mbappé cerró la exhibición francesa con un gol marca de la casa. Recibió un pase milimétrico de la estrella del Bayern, controló y fusiló a Zetterström con un disparo tenso y ajustado al palo largo.

La siguiente parada de Francia será el 4 de julio en Filadelfia ante Paraguay, sorprendente verdugo de Alemania en los dieciseisavos de final. Habrá que ver si los paraguayos logran encontrar una fórmula para desactivar la máquina gala, inabordable hasta el momento para todos los equipos que lo han intentado en lo que va de Mundial 2026.

Fechas y horarios de los octavos de final

Canadá vs Marruecos | 4 de julio / 19:00 horas

Paraguay vs Francia | 4 de julio / 23:00 horas

Brasil vs Noruega | 5 de julio / 22:00 horas

México - Ecuador vs Inglaterra - RD Congo | 6 de julio / 02:00 horas

España - Austria vs Portugal - Croacia | 6 de julio / 21:00 horas

Estados Unidos - Bosnia vs Bélgica - Senegal | 7 de julio / 02:00 horas

Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza - Argelia vs Colombia - Ghana | 7 de julio / 22:00 horas