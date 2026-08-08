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"Le volaré con cuatro bombas pegadas a mi cuerpo": revelan una amenaza de atentado suicida contra Messi en el Mundial

El argentino fue el jugador más amenazado del torneo mundialista, mientras que Cristiano fue de los más acosados.

Leo Messi tras la final del Mundial

Leo Messi tras la final del Mundial Reuters

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Tanto el FBI como el IPCC (Centro para la Cooperación Policial Internacional) consiguieron desactivar una peligrosa amenaza de seguridad que tenía a Leo Messi como principal objetivo.

Concretamente fue un hombre que amenazó con llevar a cabo un atentado suicida contra el futbolista argentino.

Se dirigían al estadio para "poner bombas caseras y un AR-15"

Al parecer, este sujeto llamó al aeropuerto de Dallas, justo antes del Argentina-Jordania de la fase de grupos, para advertir que tanto él como otras dos personas se dirigían al estadio de la ciudad con "bombas caseras y un AR-15 (rifle semiautomático)".

"Voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas a mi cuerpo"

Pero la cosa no se quedó ahí, en la previa del Argentina-Egipto ocurrió algo parecido. Esta vez, otro hombre escribió en sus redes sociales: "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo". Ese mismo día también recibieron una llamada en la que se decía que había tres bombas en las papeleras de la grada, pero finalmente fue una falsa alarma.

Además, según varios informes, el propio Messi fue el jugador más amenazado del Mundial y Cristiano el más acosado. El colegiado francés François Letexier también recibió más de 6.000 amenazas por WhatsApp.

Un hombre también persiguió a la princesa Leonor

Por otra parte, el FBI tuvo que detener a un hombre, de etnia caucásica y de unos 50 años de edad, que acudió repetidamente a un hotel de Texas (Houston) preguntando si la princesa Leonor, heredera al trono español, estaba hospedada ahí.

El FBI consiguió fotografiarle antes y, según la información de 'El Periódico', el sujeto, cada vez que se acercaba al hotel, decía que quería dar con Leonor: "Tengo que verla urgentemente porque me voy a casar con ella". Tras las investigaciones se descubrió que este hombre padecía problemas de salud mental.

Durante todo el torneo mundialista, los servicios de inteligencia detectaron otras muchas amenazas e insultos a jugadores, entrenadores e incluso árbitros. Por ejemplo, la selección surcoreana fue objeto de amenazas de muerte, al igual que el francés Lucas Digne, quien fue señalado tras cometer el penalti a Lamine Yamal que terminó en el gol de Oyarzabal.

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