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Fallece un montañero al sufrir una caída de 200 metros en Somiedo, Asturias

El fallecido se precipitó durante una ruta entre los lagos de Saliencia y el pico Bígaros.

Lagos de Saliencia

Lagos de Saliencia Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Un hombre ha fallecido este sábado tras precipitarse por un desnivel de unos 200 metros mientras realizaba una ruta entre los lagos de Saliencia y el pico Bígaros, en el concejo asturiano de Somiedo, cerca del límite con León, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Agentes de la Guardia Civil fueron los primeros en localizar al hombre en el lugar del accidente y confirmaron que las heridas que presentaba eran incompatibles con la vida. El instituto armado se ha hecho cargo de las diligencias del suceso.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11:24 horas y movilizó al Grupo de Rescate del SEPA, que se desplazó en un helicóptero medicalizado, además de bomberos del parque de Proaza por tierra. Por su parte, el servicio de emergencias de Castilla y León, también alertado del accidente, activó otro medio aéreo y efectivos terrestres.

Los equipos de emergencia continúan en la zona a la espera de la autorización judicial y de las indicaciones de la Guardia Civil para proceder a la evacuación del cuerpo. Las condiciones meteorológicas adversas dificultan por el momento la intervención de los medios aéreos.

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