Oficial: Ferran Torres se marcha al PSG hasta 2031

Ferrán Torres, de 26 años, se ha convertido en nuevo jugador del París Saint-Germain, después de unas semanas en las que su traspaso se daba por sentado. El valenciano viajó a París este viernes por la noche y, una vez pasada la revisión médica, se ha incorporado a los entrenamientos bajo las órdenes de Luis Enrique.

Luis Enrique, figura clave

El traspaso comenzó a fraguarse en el Mundial, momento en el que Ferran recibió una llamada de Luis Enrique, técnico que apostó por él durante su etapa en el banquillo de la selección. Su estrecha relación y la confianza mutua que habita en ellos fue determinante para que el de Foyos se planteara una salida. Ferran tenía contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2027 y, de hecho, el club catalán tenía pensado ampliar su relación con el futbolista, pero no tenía previsto hacerlo hasta septiembre, con el mercado de traspasos cerrado.

Además, una renovación hubiera tenido implicaciones económicas para los azulgrana, que tendrían que haber abonado ocho millones de euros al Manchester City por las variables pactadas cuando se incorporó al Barça. Por otro lado, una venta superior a los 50 millones también habría obligado al Barcelona a ingresar diez kilos en las arcas de los citizen.

Mientras tanto, Ferran dejó entrever durante su estancia en Estados Unidos que su futuro no estaba decidido. En varias entrevistas reclamó que el Barcelona demostrara su interés y dejó abierta la puerta a estudiar otras opciones. "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y, al final, todo es hablar. Lo bueno es que como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta", afirmó a Sportico.

Poco después, en una entrevista con la CNN, insistió en la misma línea: "Por ahora, lo único que sé es que el 12 de agosto tengo que incorporarme allí para entrenar con el equipo. Ya veremos qué pasa". También había señalado anteriormente a la NBC: "Tengo contrato con el Barça, pero en el fútbol nunca se sabe". Sus declaraciones no sentaron bien a una parte de la afición azulgrana y las dudas sobre su continuidad aumentaron.

Ferran pide salir

El 12 de agosto, Ferran finalmente no se incorporó con el resto de internacionales. El delantero mantuvo una conversación con Hansi Flick, quien le trasladó que seguía siendo una pieza importante en sus planes, algo que el técnico alemán también había manifestado públicamente durante la pretemporada en Birmingham.

Sin embargo, la decisión del jugador estaba tomada: quería abandonar el Barcelona. La salida de Robert Lewandowski a Chicago no cambió sus planes y el Barça continuaba explorando la posibilidad de fichar a Julián Álvarez. Ferran, por su parte, buscaba un cambio de escenario.

El Barcelona tampoco era partidario de retener a un futbolista que había expresado su deseo de marcharse, especialmente teniendo en cuenta que su contrato expiraba en 2027 y que podía abandonar el club gratuitamente un año después. La buena relación entre el Barça y el PSG facilitó las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo.

Un nuevo reto en París

En París, Ferran se reencontrará con Luis Enrique, el entrenador que más confianza ha depositado en él durante su carrera. Desde el entorno del futbolista reconocen la admiración que el técnico asturiano mantiene por sus condiciones y el agradecimiento que Ferran le profesa.

El delantero afronta ahora el reto de hacerse un hueco en una de las delanteras más competitivas de Europa, con jugadores como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. Ferran llega al PSG después de una temporada en la que marcó 21 goles con el Barcelona. En sus cinco campañas como azulgrana ha anotado 65 tantos desde su llegada en la temporada 2021-22.