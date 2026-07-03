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Portugal se cita con España en los octavos de final del Mundial 2026 después de un agónico partido en el que los lusos ganaron a Croacia

Portugal se impuso a Croacia con un 2-1 y se convierte en el próximo rival de España para conseguir un puesto en los cuartos de final.

Los jugadores de Portugal celebran la victoria

Los jugadores de Portugal celebran la victoria Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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España y Portugal se verán las caras en los octavos de final del Mundial 2026. Los vecinos lusos serán los próximos rivales de nuestra selección después de un agónico partido. Gonçalo Ramos fue el autor del gol de la victoria de Portugal frente a Croacia y lo hizo en el tiempo de descuento de la segunda mitad. No acababa ahí el sufrimiento ya que tuvieron que ver cómo el VAR anulaba un posible empate para Croacia momentos después para certificar su pase a octavos.

Fue Croacia quien comenzó mandando en el partido. En el minuto 53 el centro de Josip Stanisic desde la derecha rozó la cabeza de Ruben Dias de Portugal y le cayó a Ivan Perisic subiendo así al marcador el primer gol del partido. Portugal empataba con un tanto de Cristiano Ronaldo y en el minuto 63 entraba al terreno de juego Ramos que en apenas su segunda aparición marcaba el tanto de la victoria.

Sin embargo, los de Roberto Martínez tuvieron que sufrir hasta el pitido final para sellar su pase. Croacia no se dio por vencida y poco después de ese último gol, ya en tiempo de descuento, los croatas se creyeron por unos segundos el empate, pero una revisión del VAR determinó que Nikola Vlasic había derribado a Renato Veiga de Portugal dentro del área. Ronaldo convirtió el penalti para poner el 1-1, usando un amago para engañar a Livakovic.

España y Portugal, que serán, junto a Marruecos, sedes principales del siguiente Mundial, en 2030, se enfrentarán en Dallas el 6 de julio por un puesto en los cuartos de final.

España gana con solvencia

Desde el principio del partido, la Roja dominó la posesión del partido gracias a la presión adelantada y a las buenas combinaciones de los de Luis de la Fuente. Un tempranero gol de Cucurella ue anulado por falta al portero, pero pasada la pausa de hidratación, Oyarzabal puso el 1-0 en el minuto 36. En el minuto 66 desde segunda línea apareció Pedro Porro que firmó el 2-0 con un remate de cabeza imposible para Schlager.

La goleada se cerró en los instantes previos al tiempo añadido. De nuevo apareció un brillante Marc Cucurella, el futbolista más destacado del encuentro, para servir un centro medido al área que Mikel Oyarzabal convirtió en el 3-0 definitivo.

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