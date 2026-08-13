Un futbolista es declarado muerto tras desplomarse en un partido y despierta en la morgue

El fútbol nigeriano vivió una situación tan insólita como dramática después de que Chinedu Ozor, jugador del Katsina United, fuera declarado muerto tras desplomarse durante un partido de pretemporada y posteriormente despertara cuando ya se encontraba en la morgue.

El defensa cayó al suelo durante los primeros minutos del encuentro que enfrentaba al Katsina United con el Niger Tornadoes. Tras ser atendido y trasladado a un centro médico, un doctor confirmó su fallecimiento. El club llegó incluso a comunicar públicamente la muerte del futbolista.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Ozor realizó un movimiento mientras se encontraba en la morgue. El jugador fue trasladado inmediatamente al Hospital General de Katsina, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos y permanece conectado a oxígeno mientras los médicos tratan de estabilizarlo.

Uno de los antiguos equipos del futbolista, el Heartland, informó de lo sucedido después de conocer que Ozor podría seguir con vida. "Fuentes fidedignas afirman que Chinedu Ozor ha sido trasladado de la morgue al hospital tras mostrar, según se informa, signos de movimiento", señaló el club en un comunicado.

Nasir Gide, portavoz del Katsina United, explicó que el futbolista había sido trasladado inicialmente a un hospital cercano, donde un médico certificó su muerte. "Recogimos el informe policial y lo llevamos de vuelta al Hospital General de Katsina, donde también se confirmó su fallecimiento", relató.

Fue posteriormente, ya en la morgue, cuando se detectaron los signos de movimiento que provocaron su traslado de urgencia al hospital. Ozor permanece ahora bajo atención médica mientras los especialistas intentan determinar su estado y conseguir su estabilización. El defensa había llegado al Katsina United a comienzos de este mes y se encontraba disputando sus primeros encuentros con el conjunto nigeriano cuando sufrió el episodio que conmocionó tanto a sus compañeros como a los aficionados.