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Marruecos tumba a Países Bajos en los penaltis y se cita con Canadá en octavos del Mundial

Issa Diop empató en el descuento el tanto de Gakpo y Bono se volvió a agigantar desde los 11 metros. Marruecos se medirá a Canadá en octavos.

Los futbolistas de Holanda se lamentan tras la eliminación

Los futbolistas de Holanda se lamentan tras la eliminación EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Marruecos sigue soñando en el Mundial de 2026. La selección africana eliminó este viernes a Países Bajos en los dieciseisavos de final tras imponerse en la tanda de penaltis (2-3), después de un vibrante empate (1-1) que se decidió con un agónico gol de Issa Diop en el minuto 91.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi fue superior durante muchos tramos del partido, nunca dejó de buscar la portería rival y encontró el premio a su insistencia cuando parecía que la clasificación se escapaba. Ahora se enfrentará a Canadá en los octavos de final.

Gakpo adelanta a Países Bajos

La primera parte estuvo marcada por el dominio territorial de Marruecos, aunque las mejores ocasiones se repartieron entre ambas selecciones. Bart Verbruggen sostuvo a los neerlandeses con varias intervenciones de mérito, primero ante Neil El Aynaoui y después con una gran parada a un potente disparo de Achraf Hakimi desde la frontal. En la otra portería, Bono apareció justo antes del descanso para evitar el gol de Micky van de Ven.

Tras el paso por los vestuarios, Marruecos dio un paso adelante. Achraf rozó el gol con un disparo al larguero y volvió a encontrarse con la defensa neerlandesa cuando ya preparaba el remate definitivo.

Sin embargo, cuando mejor jugaban los africanos llegó el golpe de Países Bajos. En el minuto 72, Wout Weghorst lanzó un rápido contragolpe, Crysencio Summerville ganó la carrera a Mazraoui y asistió desde el suelo a Cody Gakpo, que definió de primeras para hacer el 0-1. El delantero del Liverpool rompió a llorar tras dedicar el gol al hijo que él y su pareja esperaban y que falleció la pasada semana.

Issa Diop empata en el descuento

Marruecos no se rindió y siguió atacando hasta el último instante. Cuando el tiempo reglamentario ya agonizaba, Chemsdine Talbi puso un centro medido al área e Issa Diop apareció como un delantero centro para cabecear el empate en el minuto 91. El gol desató la locura entre los aficionados marroquíes y obligó a disputar una prórroga.

El tiempo extra mantuvo el mismo guion. Marruecos siguió siendo el equipo más ambicioso y estuvo muy cerca de evitar los penaltis. Verbruggen volvió a convertirse en el héroe de Países Bajos al ganar un mano a mano clarísimo a Soufiane Rahimi en el minuto 96. Sin más goles, el encuentro se decidió desde los once metros.

Bono vuelve a ser clave

La tanda recordó inevitablemente a la que Marruecos ganó frente a España en Qatar 2022. Neil El Aynaoui comenzó fallando para los africanos, pero Justin Kluivert desperdició inmediatamente la ventaja neerlandesa. Después tampoco acertaron Quinten Timber ni Achraf Hakimi, manteniendo la incertidumbre hasta el final.

El momento decisivo llegó cuando Bono detuvo el lanzamiento de Crysencio Summerville. Con esa parada, Ismael Saibari tuvo la oportunidad de sentenciar la eliminatoria y no falló. Marruecos sigue haciendo historia y ya espera a Canadá en los octavos de final, un duelo que se disputará el próximo sábado en el NRG Stadium de Houston.

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