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Brasil termina con el sueño de Japón con un gol de Martinelli en el 95': la Noruega de Haaland o Costa de Marfil, próximo rival

La canarinha se rehízo del gol Sano en la primera parte y le dio la vuelta al marcador con un testarazo de Casemiro y un tanto de Martinelli en el descuento. Vinicius rozó el gol del Mundial. La Brasil de Ancelotti ya espera a Noruega o Costa de Marfil.

Los jugadores de Brasil celebran el gol de la victoria de Martinelli

Los jugadores de Brasil celebran el gol de la victoria de Martinelli Reuters

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Brasil se ha clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 tras remontar a Japón sobre la bocina con un tanto de Gabriel Martinelli en el 96'. Sano hizo soñar a los nipones con un gol en la primera parte, pero el empuje de la canarinha en la segunda parte terminó con la resistencia de los asiáticos: Casemiro empató en el 56' y Martinelli marcó en el descuento tras un grave error de Tanaka. Vinicius rozó el gol del Mundial pero terminó sin ver puerta por primera vez en el torneo (cuatro goles y una asistencia).

La selección nipona, que ya derrotó a España en el Mundial de 2022 en fase de grupos y que pasó como segunda de grupo en esta edición, dio el susto a la canarinha poniéndose por delante en la primera parte tras un golazo de Sano, precedido por una grave pérdida de Danilo. Brasil tuvo más balón e intentó reaccionar pero solo pudo intentarlo desde fuera y con disparos demasiado inocentes y muy centrados.

En la segunda parte, Ancelotti agitó el árbol y decidió meter a Endrick por Paqueta para meter más artillería arriba. Japón, 'excusado' en la ventaja y cómodo en el repliegue, se dejó atacar y en uno de los centros aéreos -donde más sufre por la falta de centímetros- apareció Casemiro para poner las tablas poco antes de la hora de partido.

Casemiro castigó de cabeza

Desde el gol, Brasil tomó el mando del partido y pese a no generar en cantidad, sí lo hizo en calidad, especialmente en una jugada espectacular de Vinicius que comenzó con un caño, siguió con un regate y finalizó con una gran parada de Suzuki que posteriormente se estrelló con el palo izquierdo.

El empuje del equipo de Ancelotti no cesó y cuando todo apuntaba a la prórroga, un error imperdonable de Tanaka en la entrega y en el área dio origen a la jugada que terminaría condenando a Japón: pase filtrado de Bruno Guimaraes y remate de Martinelli que llegó a tocar Suzuki, pero esta vez y a diferencia del disparo de Vinicius minutos antes, besó la red. La selección asiática se quedó sin tiempo de reacción.

Costa de Marfil o Noruega, el rival en octavos

Brasil ya está en octavos -segundo equipo tras Canadá- y ya espera rival: Costa de Marfil o Noruega. Ojo a ese posible Vinicius vs Haaland.

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