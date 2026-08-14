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Tragedia en la Volta a Portugal: muere el ciclista Finlay Tarling, de 19 años, en un grave accidente

El corredor impactó contra un coche aparcado tras un accidente y los servicios médicos no pudieron revertir su situación.

Finlay Tarling

Finlay Tarling NSN Cycling Team

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Daniel Caballero
Publicado:

La Volta a Portugal se vio sacudida este jueves por la tragedia. Finlay Tarling, ciclista británico del NSN Development Team, murió durante la disputa de la octava etapa, entre Melgaço y Fafe. El corredor, hermano de Joshua Tarling, ciclista del equipo INEOS Grenadiers, sufrió un grave accidente cuyas circunstancias todavía están siendo investigadas.

Según informaron medios portugueses, el accidente se produjo después de que Tarling colisionara con un vehículo que se encontraba estacionado. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron reanimar al ciclista, que sufrió un paro cardiorrespiratorio. El fallecimiento fue certificado alrededor de las 15:40 horas.

El cuerpo del corredor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Ante la gravedad de lo ocurrido, la organización decidió neutralizar la carrera hasta la llegada a Fafe y suspender la ceremonia de entrega de premios prevista para la jornada. Posteriormente, la octava etapa fue cancelada en señal de respeto y duelo.

"Los organizadores de la 87.ª edición de la Volta a Portugal, Jogos Santa Casa, lamentan profundamente comunicar el fallecimiento del ciclista británico Finlay Tarling, del equipo NSN Development Team, tras un grave accidente ocurrido durante la octava etapa, entre Melgaço y Fafe", señaló la organización.

La Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo trasladaron sus condolencias a la familia del corredor, a sus compañeros y al NSN Development Team, así como a todos sus amigos y seres queridos. "Ante este trágico suceso, la carrera se neutralizará hasta la llegada a Fafe y, en señal de respeto y duelo, la ceremonia de entrega de premios prevista para hoy no se celebrará", añadió el comunicado.

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