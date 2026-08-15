España sigue de fiesta en Birmingham con la plata de Miguel Ángel López y el bronce de Raquel González

España sigue de fiesta en los Europeos de Birmingham. A los oros conquistados por María Pérez y Paul McGrath en el medio maratón marcha se sumaron este sábado una plata de Miguel Ángel López en el maratón y un bronce de Raquel González, que amplían a cinco las medallas del equipo español en la cita continental.

Miguel Ángel López, plata de mucho oficio

A sus 38 años, Miguel Ángel López volvió a demostrar su enorme capacidad competitiva en una gran cita internacional. El marchador murciano se colgó la medalla de plata en el maratón marcha con un tiempo de 2h56:57, en una prueba que terminó dominando el italiano Massimo Stano.

López, capitán de la selección española y con 36 internacionalidades, afrontaba además un reto especial, ya que nunca había disputado un maratón en competición oficial. Sin embargo, su experiencia le permitió mantenerse en la lucha por las medallas e incluso soñar con el oro. El murciano tomó el mando de la prueba entre los kilómetros 27 y 32, pero después sufrió un momento de bajón que aprovechó Stano para adelantarle. También perdió una posición ante el húngaro Bence Venyercsan y pasó a ocupar la tercera plaza.

Lejos de rendirse, López reservó fuerzas para el tramo final. En el kilómetro 41 recuperó sensaciones, cambió el ritmo y volvió a situarse segundo para asegurar una plata que supone la tercera medalla europea de su carrera. El francés Aurélien Quinion completó el podio con un tiempo de 2h59:29, después de adelantar al húngaro en los últimos metros.

Con esta nueva medalla, López suma ya tres preseas continentales: los oros conquistados en los 20 kilómetros marcha de Zúrich 2014 y en los 35 kilómetros de Múnich 2022, además de la plata lograda ahora en Birmingham.

Raquel González vuelve al podio

La jornada también dejó una nueva alegría para la marcha femenina española. Raquel González, de 36 años, conquistó el bronce y volvió a subir al podio europeo cuatro años después de conseguir la plata en Múnich 2022, entonces en la distancia de 35 kilómetros.

La atleta catalana, entrenada por Alejandro Aragoneses, también técnico de Paul McGrath, volvió a demostrar su solvencia en las grandes competiciones. En Birmingham disputó su 24.ª internacionalidad con la selección española y se mantuvo desde el inicio en las posiciones delanteras.

La carrera comenzó a romperse con el paso de los kilómetros y González consiguió asentarse en la tercera posición a partir del kilómetro 24. Desde ahí, la española tuvo que resistir durante otros 17 kilómetros para asegurar una nueva medalla continental. El triunfo fue para la italiana Sofia Fiorini, que se impuso con autoridad con un tiempo de 3h15:11, nuevo récord del mundo y récord de Europa sub-23. La polaca Katarzyna Zdieblo fue segunda con 3h18:48.

Las otras dos españolas en la prueba, ambas debutantes en un Europeo absoluto, también completaron una actuación destacada. La madrileña Laura Redondo terminó séptima con 3h22:53, mientras que la catalana Laura Monje Martínez fue undécima con 3h20:13.

Con la plata de Miguel Ángel López y el bronce de Raquel González, España alcanza ya cinco medallas en Birmingham. Los cuatro metales anteriores fueron los oros de María Pérez y Paul McGrath en el medio maratón marcha, la plata de Marta García en los 5.000 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en los 800.

La marcha vuelve a ser protagonista y España continúa ampliando su cosecha en unos Europeos que ya están dejando una actuación histórica para el atletismo nacional.