El Cuti Romero ya entrena bajo las órdenes de Simeone

Simeone ya tiene a su cuarto fichaje del verano y no es uno cualquiera. Cristian 'Cuti' Romero se convierte en nuevo jugador del Atlético de Madrid y refuerza la defensa rojiblanca con uno de los centrales más reconocidos del fútbol mundial. El argentino, campeón del mundo con su selección, llega procedente del Tottenham para convertirse en una de las grandes referencias del nuevo proyecto de Diego Pablo Simeone.

Romero, de 28 años, firma con el Atlético hasta 2031 después de pasar este viernes el reconocimiento médico y se incorporará a los entrenamientos en cuanto complete su puesta a punto. Las lesiones han sido uno de los principales puntos débiles de su carrera, pero cuando está sano ha demostrado ser un defensor dominante, intenso y prácticamente insuperable en el marcaje.

Su importancia quedó patente en el Mundial, donde fue titular indiscutible con Argentina. Su lesión en el minuto 69 de la final ante España supuso un contratiempo para la albiceleste. El central también destaca en el área rival: la pasada temporada marcó seis goles con el Tottenham y su poderío aéreo es otra de sus principales armas.

Un fichaje que llega un año después

La llegada de Romero cumple un deseo que el Atlético ya tuvo hace un año. En el verano de 2025, el central fue uno de los grandes objetivos del conjunto rojiblanco, pero el Tottenham no estaba dispuesto a negociar por menos de 70 millones de euros.

Un año después, el escenario ha cambiado. El Atlético pagará por el argentino una cantidad que puede alcanzar los 40 millones de euros, una cifra muy inferior a la que exigían entonces los Spurs. La delicada temporada del conjunto inglés, que llegó a estar cerca del descenso, también influyó en la operación.

Romero había reconocido hace un año su deseo de jugar en España y ahora podrá cumplirlo en el Metropolitano después de cinco temporadas en la Premier League. En Londres, además, ejerció como capitán del Tottenham y llega al Atlético con el carácter y la personalidad que busca la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany.

Un central para varias fórmulas

Simeone incorpora con Romero una pieza que le permite ampliar considerablemente sus posibilidades tácticas. El argentino puede formar pareja en el eje de la defensa con jugadores como Pubill, Hancko, Le Normand o Giménez, cuyo futuro en el club todavía está en el aire.

También puede convertirse en el central de referencia en una línea de tres, dando libertad a futbolistas como Pubill o Marcos Llorente para adelantar su posición y aprovechar su velocidad y capacidad ofensiva.

Su llegada responde, además, a una de las prioridades del Atlético durante este mercado: incorporar jugadores con liderazgo y personalidad. Esa búsqueda ya se reflejó en fichajes como Morten Hjulmand, capitán del Sporting, o Alejandro Grimaldo, que a sus 30 años aporta experiencia y peso dentro del vestuario. Kang-in Lee completa, por ahora, la nómina de nuevas incorporaciones, mientras el club continúa trabajando para reforzar también la delantera.

El reencuentro con Julián Álvarez

Romero llega a Madrid después de haber terminado recientemente sus vacaciones, al igual que otros internacionales que disputaron el Mundial hasta el final, como Marcos Llorente, Álex Baena, Juan Musso o Julián Álvarez. Precisamente con la 'Araña' mantiene una relación personal muy cercana, un vínculo que puede ser importante para el Atlético en su intento de convencer al delantero argentino de que continúe en el equipo.

Por su tardía incorporación, Romero comenzará la temporada todavía lejos de su mejor estado físico y necesitará tiempo para alcanzar su nivel óptimo. Su presencia en el once no será inmediata, pero en el Atlético nadie duda de que, una vez esté preparado, será una pieza indiscutible para Simeone.