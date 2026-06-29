Todas las fechas y horarios de los partidos que tendría España hasta la final del Mundial 2026

España ya conoce el recorrido que deberá completar si quiere conquistar el Mundial de 2026. La victoria ante Uruguay permitió al equipo de Luis de la Fuente terminar como primero del Grupo H, un resultado clave que evita un cruce prematuro con la Argentina de Lionel Messi pero sitúa a la Roja en un lado del cuadro bastante exigente.

Con los dieciseisavos ya definidos, el combinado español tiene marcado en el calendario su primer objetivo: Austria.

España-Austria, primer obstáculo

La selección española se medirá a Austria en los dieciseisavos de final después de que el conjunto alpino terminara segundo del Grupo J tras un desenlace muy igualado. El partido se disputará el próximo jueves 2 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Será el primer duelo de eliminación directa para una España que llega reforzada tras acabar líder de grupo en un durísimo duelo ante Uruguay. Además, al terminar primera de grupo, la Roja evita volver a jugar de madrugada para los aficionados españoles durante todo este recorrido.

Portugal podría aparecer muy pronto

Aunque Austria será el primer rival, el nivel de exigencia crecería rápidamente. En unos hipotéticos octavos de final podría aparecer Portugal, siempre que supere previamente a Croacia en los dieciseisavos.

La selección de Roberto Martínez terminó segunda de su grupo tras empatar ante RD Congo y Colombia y quedó encuadrada en el mismo lado del cuadro que España. Ese duelo sería el lunes 6 de julio a las 21:00h en Dallas.

Estados Unidos asoma en cuartos

Si ambos equipos cumplen los pronósticos, Estados Unidos podría convertirse en el rival de España en los cuartos de final. La selección dirigida por Mauricio Pochettino parte como una de las favoritas para alcanzar esa ronda, aunque Bélgica y Senegal también aparecen como posibles candidatos en ese sector del cuadro. Los cuartos serían el viernes 10 de julio a las 21:00h en Los Ángeles

Francia, el gran obstáculo antes de la final

En semifinales podría llegar el primer gran duelo frente a una de las máximas aspirantes al título. Francia, liderada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, aparece como el rival más potente en esa ronda si consigue avanzar. Por ese mismo lado también asoman Alemania, Países Bajos o Marruecos.

Sería, probablemente, el partido más exigente antes de una hipotética final. La semifinal sería el martes 14 de julio a las 21:00h en Dallas.

Messi, Brasil o Inglaterra... solo en la final

La gran ventaja de terminar primera del Grupo H es haber evitado el lado del cuadro donde han quedado concentradas varias de las principales favoritas.

La Argentina de Lionel Messi, la Brasil de Vinícius y Carlo Ancelotti y la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham solo podrían cruzarse ahora con España en una hipotética final.

Eso sí, en el vestuario de la selección mantienen el mismo discurso que ha repetido Luis de la Fuente durante todo el torneo: pensar únicamente en el siguiente partido. La final se disputa a las 21:00h en New Jerseyel próximo domingo 19 de julio.

El camino de España hasta la final del Mundial

Dieciseisavos de final: jueves 2 de julio a las 21:00h en Los Ángeles

Octavos de final: lunes 6 de julio a las 21:00h en Dallas

Cuartos de final: viernes 10 de julio a las 21:00h en Los Ángeles

Semifinales: martes 14 de julio a las 21:00h en Dallas

Final: domingo 19 de julio a las 21:00h en New Jersey

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