Decretan fiesta nacional en Paraguay tras eliminar a Alemania del Mundial 2026 en los penaltis

La selección de Alemania ha quedado eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 después de caer en la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final ante Paraguay (1-1, 3-4 en los penaltis), una nueva debacle que prolonga la maldición del combinado germano en la Copa del Mundo.

La Albirroja consiguió adelantarse en los últimos minutos de la primera mitad gracias a un tanto de Julio Enciso (min.42), aunque Kai Havertz consiguió equilibrar la contienda poco después de regresar de vestuarios (min.54).

Gol anulado a Jonathan Tah

Con el empate persistiendo en el tiempo reglamentario, el encuentro se fue a la prórroga, donde Jonathan Tah consiguió perforar la portería paraguaya, aunque el colegiado anuló el gol por falta de Waldermar Anton al obstruir al guardameta Orlando Gill.

Todo tuvo que decidirse en una dramática tanda de penaltis, donde los fallos de Havertz, Nick Woltemade y Tah, frente a los dos de su rival -Tony Sanabria y Fabián Balbuena-, condenaron a los de Julian Nagelsmann y dieron a Paraguay el billete para los octavos de final. Es la primera vez que el combinado teutón pierde una tanda de penaltis mundialista.

Tres mundiales sin octavos

Alemania encadena así tres Mundiales consecutivos, después de su victoria en 2014, sin alcanzar los octavos de final. Por su parte, la hazaña histórica de Paraguay se celebrará durante días en el país. Tras eliminar a Alemania en dieciseisavos de final, la alegría se desbordó en las calles, llevando al presidente a decretar la fiesta nacional.

Santiago Peña, mandatario del país, celebró en X el triunfo del equipo número 41 del ranking FIFA: "¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera. Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar".

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