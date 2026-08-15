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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos frustra un nuevo intento de alcanzar Ceuta

En total, Ceuta cuenta actualmente con 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes antidisturbios trasladados desde la Península.

Frontera de Ceuta

Frontera de Ceuta EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Ceuta afronta este sábado una jornada de máxima vigilancia ante el temor de que pueda producirse un nuevo intento de entrada masiva de migrantes. Las autoridades españolas y marroquíes han reforzado de manera extraordinaria sus dispositivos de seguridad, después de los movimientos detectados en redes sociales y tras la llegada masiva registrada semanas atrás.

Marruecos ha desplegado alrededor de 3.000 agentes en las inmediaciones de la frontera, y ha reforzado sus barreras con vallas y concertinas para impedir posibles concentraciones y cruces hacia territorio español.

España también ha elevado considerablemente el nivel de seguridad en Ceuta. El Ministerio del Interior ha incrementado la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil, además de reforzar el dispositivo con unidades antidisturbios y efectivos de las Fuerzas Armadas.

Más de 1.000 agentes

En total, Ceuta cuenta actualmente con 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes antidisturbios trasladados desde la Península y unos 2.000 militares destinados al dispositivo. El refuerzo policial incluye además 45 agentes de la Unidad Policial de Respuesta y 20 funcionarios especializados en Extranjería y Fronteras.

La situación permanece bajo una vigilancia especial durante toda la jornada de hoy. Las autoridades mantienen la atención sobre los posibles movimientos de grupos de migrantes y sobre los llamamientos difundidos a través de las redes sociales.

El amplio despliegue pretende evitar que se repita una situación como la vivida hace dos semanas, cuando decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones de Ceuta en uno de los episodios migratorios más importantes registrados en la ciudad.

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.

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