Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos frustra un nuevo intento de alcanzar Ceuta

Ceuta afronta este sábado una jornada de máxima vigilancia ante el temor de que pueda producirse un nuevo intento de entrada masiva de migrantes. Las autoridades españolas y marroquíes han reforzado de manera extraordinaria sus dispositivos de seguridad, después de los movimientos detectados en redes sociales y tras la llegada masiva registrada semanas atrás.

Marruecos ha desplegado alrededor de 3.000 agentes en las inmediaciones de la frontera, y ha reforzado sus barreras con vallas y concertinas para impedir posibles concentraciones y cruces hacia territorio español.

España también ha elevado considerablemente el nivel de seguridad en Ceuta. El Ministerio del Interior ha incrementado la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil, además de reforzar el dispositivo con unidades antidisturbios y efectivos de las Fuerzas Armadas.

Más de 1.000 agentes

En total, Ceuta cuenta actualmente con 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes antidisturbios trasladados desde la Península y unos 2.000 militares destinados al dispositivo. El refuerzo policial incluye además 45 agentes de la Unidad Policial de Respuesta y 20 funcionarios especializados en Extranjería y Fronteras.

La situación permanece bajo una vigilancia especial durante toda la jornada de hoy. Las autoridades mantienen la atención sobre los posibles movimientos de grupos de migrantes y sobre los llamamientos difundidos a través de las redes sociales.

El amplio despliegue pretende evitar que se repita una situación como la vivida hace dos semanas, cuando decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones de Ceuta en uno de los episodios migratorios más importantes registrados en la ciudad.

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