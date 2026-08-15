CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos frustra un nuevo intento de alcanzar Ceuta
En total, Ceuta cuenta actualmente con 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes antidisturbios trasladados desde la Península.
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Ceuta afronta este sábado una jornada de máxima vigilancia ante el temor de que pueda producirse un nuevo intento de entrada masiva de migrantes. Las autoridades españolas y marroquíes han reforzado de manera extraordinaria sus dispositivos de seguridad, después de los movimientos detectados en redes sociales y tras la llegada masiva registrada semanas atrás.
Marruecos ha desplegado alrededor de 3.000 agentes en las inmediaciones de la frontera, y ha reforzado sus barreras con vallas y concertinas para impedir posibles concentraciones y cruces hacia territorio español.
España también ha elevado considerablemente el nivel de seguridad en Ceuta. El Ministerio del Interior ha incrementado la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil, además de reforzar el dispositivo con unidades antidisturbios y efectivos de las Fuerzas Armadas.
Más de 1.000 agentes
En total, Ceuta cuenta actualmente con 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes antidisturbios trasladados desde la Península y unos 2.000 militares destinados al dispositivo. El refuerzo policial incluye además 45 agentes de la Unidad Policial de Respuesta y 20 funcionarios especializados en Extranjería y Fronteras.
La situación permanece bajo una vigilancia especial durante toda la jornada de hoy. Las autoridades mantienen la atención sobre los posibles movimientos de grupos de migrantes y sobre los llamamientos difundidos a través de las redes sociales.
El amplio despliegue pretende evitar que se repita una situación como la vivida hace dos semanas, cuando decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones de Ceuta en uno de los episodios migratorios más importantes registrados en la ciudad.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Antonio Tajani: "En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos"
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha instado al Gobierno español a "preocuparse por Marruecos" en vez de por Italia después de que Roma insistiese en que solo se planteará levantar la suspensión del acuerdo Schengen cuando los riesgos disminuyan por completo, ante la posibilidad de una nueva entrada masiva irregular de personas en territorio nacional español este sábado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Se mantienen los controles en las principales carreteras de Castillejos
Se mantienen los controles en las principales carreteras de acceso a Castillejos, en especial en las procedentes de Tetuán y Tánger. Durante la madrugada se han intensificado las tareas de vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, tanto en tierra como en el mar, con la intervención de lanchas rápidas de la Marina Real marroquí y drones.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Pedro Rollán urge al Gobierno permitir "una devolución inmediata en invasiones"
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado que haya niñas migrantes deambulando por Ceuta y ha asegurado que las menores están siendo atendidas en espacios seguros.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta
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Según han informado fuentes de seguridad marroquíes a EFE, el incidente se ha producido "en una zona montañosa", en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Jaime de los Santos reclama un mayor despliegue
El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha reclamado un mayor despliegue ante los llamamientos difundidos para intentar una nueva entrada masiva desde Marruecos.
Además, ha cuestionado la información que manejaba el Gobierno antes de la crisis a finales de julio, y ha exigido un mando único para coordinar la respuesta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Juan Sergio Redondo dará una rueda de prensa esta mañana
El presidente y portavoz de VOX en Ceuta, Juan Sergio Redondo, dará una rueda de prensa junto al diputado nacional de la formación, Alberto Rodríguez Almeida, en el Palacio Autonómico, para abordar las consecuencias de la invasión migratoria que ha sufrido la Ciudad Autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Más de 1.500 agentes en Ceuta
En total, Ceuta cuenta actualmente con 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, a los que se suman 225 agentes antidisturbios trasladados desde la Península y unos 2.000 militares destinados al dispositivo.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.
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