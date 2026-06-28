Cuadro final y eliminatorias del Mundial 2026: ¿quién es el rival de España en dieciseisavos y cuál es su camino hacia la final?

La fase de grupos del Mundial 2026 ya es historia, y tras ella llega la hora de la verdad para las grandes contendientes a la Copa del Mundo. Por el camino se han quedado 16 de las 48 selecciones que arrancaron el torneo hace ya más de dos semanas (11 de julio), entre las que se encuentran grandes decepciones como Uruguay y Turquía, mientras que Cabo Verde y RD del Congo protagonizan algunas de las grandes sorpresas.

Con la primera fase de grupos de 48 equipos en la historia de los mundiales, ya quedan completamente definidos todos los cruces de 1/16 de final (primera eliminatoria) y el camino de todas y cada una de las selecciones hasta la final del domingo 19 de julio en Nueva York.

Las 16 selecciones eliminadas

Pero antes, estos son los países que han caído en la fase principal del torneo: República Checa, Catar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá (como últimos de grupo), mientras que tampoco han avanzado otras cuatro selecciones que finalizaron como terceras: Irán, Corea del Sur, Escocia y Uruguay.

Eliminatorias de 1/16 de final del Mundial 2026

Alemania - Paraguay

Francia - Suecia

Sudáfrica - Canadá

Países Bajos - Marruecos

Portugal - Croacia

España - Austria

Estados Unidos - Bosnia Herzegovina

Bélgica - Senegal

- Parte baja del cuadro

Brasil - Japón

Costa de Marfil - Noruega

México - Ecuador

Inglaterra - RD Congo

Argentina - Cabo Verde

Australia - Egipto

Suiza - Argelia

Colombia - Ghana

Así queda el cuadro final del Mundial 2026:

Rival de España en 1/16 e hipotético camino a la final

España, por su parte, se medirá a Austria en esta primera eliminatoria y de pasar se medirá al ganador del Portugal-Croacia en octavos. En el caso de avanzar de ronda los cuartos de final podrían ser algo más 'amables', ya que el rival sería Estados Unidos, Bosnia, Bélgica (la más peligrosa a priori) o Senegal.

El camino se complicaría y mucho en unas hipotéticas semifinales en las que podría cruzarse con Alemania, Francia, Países Bajos o Marruecos como selecciones más fuertes. Mientras que sus rivales en una posible final vendrían de la parte más 'asequible' del cuadro mundialista en el que se encuentran Brasil, Noruega, Inglaterra, Argentina y Colombia como los equipos más potentes.

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