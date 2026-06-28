Mundial 2026
Cuadro final y eliminatorias del Mundial 2026: ¿quién es el rival de España en dieciseisavos y cuál es su camino hacia la final?
Consulta todos los cruces de dieciseisavos de final y las hipotéticas eliminatorias de cada selección en su camino hacia la gran final del Mundial 2026. El camino de España y el de las grandes favoritas ya está definido.
Publicidad
La fase de grupos del Mundial 2026 ya es historia, y tras ella llega la hora de la verdad para las grandes contendientes a la Copa del Mundo. Por el camino se han quedado 16 de las 48 selecciones que arrancaron el torneo hace ya más de dos semanas (11 de julio), entre las que se encuentran grandes decepciones como Uruguay y Turquía, mientras que Cabo Verde y RD del Congo protagonizan algunas de las grandes sorpresas.
Con la primera fase de grupos de 48 equipos en la historia de los mundiales, ya quedan completamente definidos todos los cruces de 1/16 de final (primera eliminatoria) y el camino de todas y cada una de las selecciones hasta la final del domingo 19 de julio en Nueva York.
Las 16 selecciones eliminadas
Pero antes, estos son los países que han caído en la fase principal del torneo: República Checa, Catar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá (como últimos de grupo), mientras que tampoco han avanzado otras cuatro selecciones que finalizaron como terceras: Irán, Corea del Sur, Escocia y Uruguay.
Eliminatorias de 1/16 de final del Mundial 2026
- Alemania - Paraguay
- Francia - Suecia
- Sudáfrica - Canadá
- Países Bajos - Marruecos
- Portugal - Croacia
- España - Austria
- Estados Unidos - Bosnia Herzegovina
- Bélgica - Senegal
- Parte baja del cuadro
- Brasil - Japón
- Costa de Marfil - Noruega
- México - Ecuador
- Inglaterra - RD Congo
- Argentina - Cabo Verde
- Australia - Egipto
- Suiza - Argelia
- Colombia - Ghana
Así queda el cuadro final del Mundial 2026:
Rival de España en 1/16 e hipotético camino a la final
España, por su parte, se medirá a Austria en esta primera eliminatoria y de pasar se medirá al ganador del Portugal-Croacia en octavos. En el caso de avanzar de ronda los cuartos de final podrían ser algo más 'amables', ya que el rival sería Estados Unidos, Bosnia, Bélgica (la más peligrosa a priori) o Senegal.
El camino se complicaría y mucho en unas hipotéticas semifinales en las que podría cruzarse con Alemania, Francia, Países Bajos o Marruecos como selecciones más fuertes. Mientras que sus rivales en una posible final vendrían de la parte más 'asequible' del cuadro mundialista en el que se encuentran Brasil, Noruega, Inglaterra, Argentina y Colombia como los equipos más potentes.
Más Noticias
- La selección española confirma la lesión de Nico Williams y la de Yeremy Pino tras el partido ante Uruguay
- Emotivo mensaje del futbolista Héctor Bello a su mujer, que falleció salvando a su hija de los terremotos en Venezuela
- España se impone por la mínima a Uruguay en el Mundial y avanza como líder del Grupo H
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad