Muere a los 78 años Jimmy Rimmer, campeón de Europa con el Aston Villa

El mundo del fútbol está de luto tras la muerte, a los 78 años, de Jimmy Rimmer, histórico guardameta inglés y campeón de la Copa de Europa con el Aston Villa en la temporada 1981-82. El club de Birmingham confirmó su fallecimiento a través de un comunicado publicado en su página web.

"Todos en el club acompañamos a la familia y amigos de Jimmy en estos momentos tan difíciles. Fue uno de los mejores porteros de su generación y posiblemente uno de los más desafortunados en los partidos importantes", señaló el Aston Villa, en referencia a la lesión de cuello que sufrió Rimmer en la final de la Copa de Europa y que le obligó a ser sustituido en los primeros compases del encuentro.

Rimmer llegó al Aston Villa después de haber defendido las camisetas de Manchester United, Swansea City y Arsenal. Con el conjunto de Old Trafford formó parte de la plantilla que conquistó la Copa de Europa en 1968, aunque no pudo añadir el título a su palmarés. En aquella época, la UEFA no reconocía como campeones a los jugadores que no disputaban ningún minuto en la competición, pese a estar inscritos y convocados.

Su etapa en el Aston Villa quedó marcada por una de las temporadas más exitosas de la historia del club. Rimmer fue pieza importante en la conquista de la liga inglesa de 1980-81 y de la Community Shield de 1981, antes de alcanzar la cima continental con el triunfo en la Copa de Europa de 1982.

Tras recuperarse de su lesión de cuello, el guardameta volvió a ser titular con el Villa durante la primera mitad de la temporada 1982-83. En 1983 regresó al Swansea City, esta vez de manera permanente, y posteriormente desarrolló su carrera como entrenador en Canadá. Con su fallecimiento, el fútbol inglés pierde a uno de los porteros más destacados de su generación y a una figura vinculada a uno de los momentos más importantes de la historia del Aston Villa.