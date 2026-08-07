Muere Aoibheann Clarke, futbolista de 16 años, en pleno partido: su padre estaba presente en la grada

El fútbol irlandés llora la muerte de Aoibheann Clarke, una menor de 16 años que jugaba en el Wexford FC y que perdió la vida mientras disputaba un partido en la localidad de Taghmon, Irlanda. Su padre, que la estaba viendo desde la grada, presenció el trágico momento.

"Conmocionados y profundamente entristecidos"

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de la exjugadora del Wexford FC, Aoibheann Clarke. Aoibheann era una joven futbolista de gran talento que representó a nuestro club con distinción durante la temporada 2025. Todos en el Wexford FC expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeras de equipo en Taghmon Camross y All Blacks AFC, así como a todos aquellos que la conocieron y la quisieron. Descansa en paz, Aoibheann"

Clarke falleció mientras disputaba los últimos minutos de la final de un torneo de fútbol femenino que se estaba celebrando en Taghmon, Irlanda, el pasado martes 4 de agosto. Es más, ocurrió en el tiempo de descuento, y el partido tuvo que suspenderse de inmediato.

El encuentro formaba parte del Campeonato Femenino de la División 6 y el equipo en el que jugaba Clarke, el Wexford FC, se enfrentaba al Taghmon-Camross GAA.

Terminó falleciendo en el hospital

Cuando la jugadora cayó desplomada en el césped, los médicos acudieron rápidamente para intentar salvarle la vida mediante compresiones torácicas (RCP). No obstante, falleció a su llegada al hospital después de que los médicos no pudieran hacer nada para salvarle la vida.

"Amada hija de Carol y Declan, hermana de Aimee y Emma... Aoibheann será profundamente extrañada por sus amados padres, hermanas, abuelos Billy y Pearl (Clarke), tías, tíos, primos, demás familiares y amigos. Le precedieron en la muerte sus abuelos Sheila y Michael (Waters)", dijeron en redes sociales.

Pese a todavía no ser mayor de edad, Clarke ya había formado parte de las filas de los All Blacks y el Wexford FC.