Erling Haaland acaba con Costa de Marfil (1-2) y Noruega se cita con Brasil en octavos del Mundial 2026

Noruega se clasificó para los octavos de final de Mundial 2026 tras doblegar a Costa de Marfil (2-1) con los goles de Antonio Nusa y Erling Haaland. La selección nórdica se medirá a Brasil el próximo domingo 5 de julio por un puesto en los cuartos de final.

El combinado de Ståle Solbakken se adelantó al filo del descanso, tras una primera parte que dominó Costa de Marfil, gracias a una maniobra de muchos quilates de Antonio Nusa. El futbolista del RB Leipzig recibió en el balcón del área, dribló a su defensor y la acarició a la escuadra. ¡Un auténtico golazo!

Costa de Marfil salió de los vestuarios en busca del empate y lo logró gracias a Diallo. El futbolista del Manchester United se inventó un regate magistral dentro del área para acabar fusilando con clase ante Nyland.

El partido parecía condenado al tiempo extra pero apareció Erling Haaland para, tras un discreto partido, sentenciar al combinado africano. Quinto gol en el torneo del delantero del City para meter a Noruega en los octavos de final, ronda en la que cruzarán ante la Brasil de Vinícius.

Eliminatorias de octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos | 4 de julio / 19:00 horas

Paraguay vs Francia o Suecia | 4 de julio / 23:00 horas

Brasil vs Noruega | 5 de julio / 22:00 horas

México - Ecuador vs Inglaterra - RD Congo | 6 de julio / 02:00 horas

España - Austria vs Portugal - Croacia | 6 de julio / 21:00 horas

Estados Unidos - Bosnia vs Bélgica - Senegal | 7 de julio / 02:00 horas

Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza - Argelia vs Colombia - Ghana | 7 de julio / 22:00 horas