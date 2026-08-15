España brilla en Birmingham con los oros de María Pérez y Paul McGrath

El atletismo español volvió a vivir una jornada para el recuerdo en los Europeos de Birmingham. María Pérez y Paul McGrath se proclamaron campeones de Europa en sus respectivas pruebas de medio maratón marcha, confirmando el excelente momento de la marcha española.

De vuelta al podio

Ocho años después de conquistar el oro en Berlín 2018, María Pérez volvió a subir a lo más alto del podio europeo. La granadina se impuso en Birmingham con un tiempo de 1h30:06, registro que supuso un nuevo récord mundial. La atleta española afrontaba esta temporada con un planteamiento más conservador después de la exigencia acumulada durante los últimos años.

Su objetivo era competir menos, bajar el ritmo y preparar con mayor perspectiva el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, antes de hacer un parón para ser madre y afrontar otros proyectos personales. Hasta Birmingham, Pérez apenas había disputado dos carreras en 2026. Fue tercera en el Gran Premio de Cantones, en A Coruña, y posteriormente se proclamó campeona de España en Málaga con autoridad.

El recorrido de medio maratón, con salida y llegada en Victoria Square, en pleno centro de Birmingham, presentaba algunas dificultades: calles estrechas, un giro de 180 grados, cuatro curvas de 90 y apenas once metros de desnivel entre los puntos más alto y más bajo.

La pupila de Jacinto Garzón salió decidida a tomar el mando desde el primer metro. Su ritmo fue tan exigente que únicamente Antonella Palmisano, amiga y compañera de entrenamientos en Font Romeu y Livigno, pudo seguirla durante los primeros kilómetros. La italiana, sin embargo, acabaría cediendo y terminó quinta.

A partir de ese momento, Pérez se quedó completamente sola al frente. Sin reducir el ritmo, fue aumentando progresivamente su ventaja hasta cruzar la línea de meta en solitario. En los últimos metros incluso pudo bajar el ritmo, coger una bandera española y celebrar el triunfo con el público.

La italiana Alexandrina Mihai fue segunda con 1h31:04, mientras que la ucraniana Lyudmila Olyanovska terminó tercera con 1h31:07, nuevo récord nacional.

"Estoy feliz. No esperaba hacer esta marca. Las condiciones eran buenas de temperatura, pero el circuito era duro, con subidas y bajadas, y también estrecho. No ha sido fácil, pero hemos podido salvarlo de la mejor manera", explicó Pérez a TVE. La granadina también reivindicó el papel de la marcha dentro del atletismo español: "Otra vez la marcha salva al atletismo español y se merece un respeto".

El triunfo amplía un palmarés excepcional que ya incluye cuatro títulos mundiales y dos europeos individuales, dos oros continentales por equipos, un oro y una plata olímpicos y el reconocimiento como atleta del año 2025 por parte de World Athletics.

McGrath en escena

Paul McGrath llegó a Birmingham como uno de los principales candidatos al podio. El atleta catalán había corrido este año el medio maratón marcha en 1h25:20, sólo por detrás del veterano italiano Francesco Fortunato, que había establecido una marca de 1h23.

Entrenado por Alejandro Aragoneses, McGrath volvió a demostrar en Birmingham la progresión que venía mostrando durante la temporada. Desde los primeros compases se instaló en el grupo de cabeza y transmitió una gran confianza en sus posibilidades. La carrera comenzó a decantarse a partir del kilómetro 12, cuando el español cambió de ritmo y ninguno de sus rivales pudo responder. McGrath fue abriendo distancia poco a poco hasta entrar en meta en solitario y conquistar su primer gran título continental.

Fortunato se llevó la plata, a trece segundos del español, con 1h23:36, mientras que su compatriota Andrea Cosi fue tercero con 1h23:49. "La marcha siempre responde y todos hemos hecho un gran resultado. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero es un sueño ser campeón de Europa. He podido aguantar y eso es lo más importante", declaró McGrath.

Los otros dos españoles en la prueba, Álvaro López y Diego García Carrera, también completaron una actuación destacada. Los madrileños se mantuvieron en el grupo delantero hasta aproximadamente la mitad de la carrera y terminaron séptimo y octavo, respectivamente. López, debutante en un Europeo, registró 1h25:25, mientras que García Carrera, doble medallista continental, plata en Berlín 2018 y bronce en Múnich 2022, cruzó la meta en 1h25:41. Ambos lograron puestos de finalista.

Con los dos oros de María Pérez y Paul McGrath, España alcanza ya cuatro medallas en los Europeos de Birmingham. A las victorias en la marcha se suman la plata de Marta García en los 5.000 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en los 800.