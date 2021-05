El motivo de la ausencia de Sergio Ramos en la Eurocopa 2020 con España: "He decidido que no esté"

Sergio Ramos no estará en la Eurocopa 2020. El capitán de la selección española no ha sido incluido en la lista de Luis Enrique. El seleccionados ha justificado su ausencia: "He decidido que no esté. Es evidente que es porque no ha podido competir desde enero. No ha sido fácil y ayer se lo comuniqué por la noche. Es difícil y duro, me sabe mal porque siempre ha estado al máximo nivel, pero veo claramente que es una decisión complicada pero busco el beneficio del grupo".

"Era una decisión que hemos meditado muchísimo. Hablé en el descanso del Real Madrid - Sevilla en Valdebebas. La conversación de ayer la mantengo en privado, fue una conversación normal. Es evidente que no es fácil, pero me tengo que ceñir a lo que considero mejor para la selección. Mi reconocimiento hacia él siempre ha sido claro", ha dicho Luis Enrique durante su rueda de prensa posterior a anunciar la lista de los 24 futbolistas seleccionados.

El estado físico de Sergio Ramos

Según ha señalado el seleccionador, el principal motivo por el que Sergio Ramos no estará en la Eurocopa es su largo periodo de inactividad, ya que no juega desde enero. El capitán del Real Madrid y de la selección española se sometió a operación después de sufrir una lesión en su rodilla izquierda.

Desde entonces, el de Camas se ha visto obligado a perderse partidos vitales del Real Madrid en este final de temporada. Además, los plazos de recuperación de Ramos se extendieron al sufrir una recaída, precisamente tras un partido con la selección.

La posibilidad de ir a los JJ.OO

Otro de los motivos por los que Sergio Ramos podría haberse quedado fuera de la lista de Luis Enrique es el de aprovechar estas semanas para recuperarse por completo y poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. El capitán de España quiere lograr la triple corona a nivel internacional (Eurocopa, Mundial y Juegos Olímpicos).

De esta forma lograría un hito que le convertiría, aún más, en uno de los futbolistas más laureados de la historia del fútbol mundial. Se antojaba imposible la posibilidad de jugar Eurocopa, JJ.OO e incorporarse a la nueva temporada (aún no se sabe si seguirá en el Real Madrid), teniendo en cuenta sus problemas físicos.