Trump anuncia avances para una cumbre entre Putin y Zelenski tras reunirse con los líderes europeos

Un posible cara a cara ente Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladímir Putin, presidente de Rusia, estaría cada vez más cerca. Donald Trump ha anunciado en su red social Truth una reunión entre los dos mandatarios y una segunda entre Zalenski, Trump y Putin.

Reunión Trump Zelenski

Cara a cara entre Zelenski y Putin | Antena3 Noticias

Después de las reuniones que Donald Trump ha mantenido con Volodímir Zelenski y siete líderes europeos en Washington, el presidente de Estados Unidos ha anunciado en su red social Truth avances en las negociaciones para poder sentar en la misma mesa al presidente de Rusia y al presidente de Ucrania. El objetivo es conseguir un alto al fuego en Ucrania y llegar al fin del conflicto entre ambos países.

Trump ha confesado que tras los encuentros en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llamado a su homólogo ruso. "Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky", ha escrito en la red social Truth. Tras esta reunión bilateral tendrá lugar una trilateral entre Zalenski, Trump y Putin.

"Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin"

Donald Trump

Zalenski ha dejado claro en la reunión mantenida con Trump que sería necesario un acuerdo "de todas las partes" antes de cualquier reunión entre él y el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente francés, Emmanuel Macron defiende que "la idea de una reunión trilateral es muy importante porque es la única manera de resolver (el problema). Creo que, en el proceso, necesitaremos una reunión cuatrilateral, porque cuando hablamos de garantías de seguridad (para Ucrania), hablamos de la seguridad de todo el continente europeo"

Reunión entre Trump y Zalenski

Sobre la mesa se ha puesto las garantías de seguridad para Ucrania. Trump defiende que estarían proporcionadas por los países europeos en coordinación con Estados Unidos, a lo que Zelenski responde "es importante que Estados Unidos dé una señal clara: que estará entre los países que ayudarán a coordinar y también participarán en las garantías de seguridad para Ucrania."

En esta ocasión, a diferencia de la anterior reunión en la Casa Blanca celebrada en Febrero, los dos mandatarios se han mostrado más cercanos. A su encuentro en la puerta ha habido más gestos de complicidad con palmaditas en la espalda y sonrisas. Una vez dentro Volodímir Zelenski le ha hecho entrega a Donald Trump de una carta para Melania Trump y han bromeado sobre la forma de vestir del mandatario ucraniano, esta vez ha acudido al encuentro con traje, algo que ha llamado la atención del presidente de Estados Unidos y a la prensa allí presente.

Encuentro con los líderes europeos

Volodímir Zelenski ha estado arropado por siete líderes europeo, Emmanuel Macron, Alexander Stubb, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, y Mark Rutte. Todos los mandatarios han hecho una valoración positiva del encuentro en la Casa Blanca para poder conseguir la paz en Ucrania, pero también han coincidido en que si Putin no quiere llegar a un acuerdo, a ellos no les temblará el pulso para imponer más sanciones a Rusia.

