Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, Eurodreams y la ONCE de hoy, lunes 18 de agosto

Este lunes 18 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y Super11 de la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 18 de agosto de 2025 con un bote de 1.600.000 ha agraciado al número 26 10 07 08 09 03, siendo el número complementario el 39 y el reintegro 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22.

Primitiva

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, lunes 18 de agosto de 2025 con un bote de 55.000.000 euros han sido los siguientes: 06 23 05 08 46 47. El número complementario ha sido 18 y el reintegro 2. El joker ha sido el 5235911.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 57.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de Lugo, situada en Galerías Estación de Autobuses, Pl. Constitución, s/n.

Eurodreams

El resultado del Eurodreams de hoy, lunes 18 de agosto de 2025 ha agraciado al número 1 33 40 35 31 36 y el dream 4. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes ni de Primera Categoría (6 + 1) ni de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 18 de agosto, la apuesta ganadora de 10 aciertos de 11 jugados, que asciende a 50.000,00 euros, ha sido vendida en Pontevedra (Pontevedra).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 19 de agosto de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

